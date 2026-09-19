Motociclista perde controle, cai na BR-364 e é levado ao PS em estado gravíssimo

O motociclista foi levado em estado de saúde gravíssimo para receber atendimento médico

Ele sofreu uma fratura no crânio/Foto: ContilNet

Um motociclista ainda não identificado ficou gravemente ferido após sofrer um acidente na tarde deste sábado (19), na BR-364, em Rio Branco. A ocorrência foi registrada em frente ao Centro Universitário Uninorte.

De acordo com testemunhas, o homem seguia em uma motocicleta Mottu Sport, de cor preta, pela rodovia, no sentido Lago do Amor. Ao passar por um quebra-molas, ele teria perdido o controle da direção e caído violentamente sobre o asfalto.

Durante a queda, o capacete teria saído da cabeça do motociclista. Ele sofreu um forte impacto na região do crânio, apresentando fratura na calota craniana e traumatismo cranioencefálico (TCE) gravíssimo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e enviou ao local uma ambulância de suporte básico e outra de suporte avançado. Após os primeiros procedimentos, a equipe médica precisou intubar o paciente antes de encaminhá-lo ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

O motociclista foi levado em estado de saúde gravíssimo para receber atendimento médico.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e realizou o isolamento da área para os trabalhos de perícia. Depois da conclusão dos procedimentos, a motocicleta, de placa TBQ-8I06, foi retirada da rodovia.