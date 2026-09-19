Mazinho reúne multidão, recebe Mailza e Bittar e mostra força eleitoral

O encontro deste sábado mostrou que a campanha de Mazinho não está concentrada apenas em sua principal base eleitoral

Mais de 3 mil pessoas participaram do encontro de campanha realizado neste sábado (19) /Foto: Ascom

O ex-prefeito de Sena Madureira e candidato a deputado federal Mazinho Serafim deu, neste sábado (19), uma demonstração de força política na capital. Mais de 3 mil pessoas participaram do encontro realizado no Parque das Acácias, em Rio Branco, em um dos maiores atos de sua campanha até aqui.

O evento reuniu apoiadores, lideranças políticas e simpatizantes da candidatura de Mazinho e do deputado estadual Gilberto Lira, que disputa a reeleição. A governadora Mailza Assis e o senador Márcio Bittar também participaram da mobilização.

A presença das duas lideranças reforçou a articulação política que vem sendo construída em torno da candidatura de Mazinho. Durante o encontro, Mailza e Bittar destacaram a importância da parceria e do apoio que o ex-prefeito vem oferecendo ao grupo político em diferentes municípios do Acre.

A força demonstrada no Parque das Acácias também chama atenção pelo momento da campanha: faltam apenas 15 dias para a eleição.

Mazinho chega à reta final da disputa carregando uma trajetória política construída principalmente no interior do estado. Foi deputado estadual e comandou a Prefeitura de Sena Madureira por dois mandatos consecutivos. Em 2026, voltou ao União Brasil e disputa uma vaga na Câmara dos Deputados.

Sua trajetória familiar também se mistura à política acreana. A esposa, Meire Serafim, foi eleita deputada federal pelo União Brasil em 2022, com 21.285 votos, e exerceu mandato na Câmara dos Deputados. Em 2026, segundo declarações anteriores do próprio Mazinho, ela decidiu fazer uma pausa na disputa eleitoral, enquanto ele assumiu a candidatura à Câmara.

Outro ponto importante da estrutura política de Mazinho é a relação construída ao longo dos anos com lideranças municipais. Gilberto Lira, que hoje disputa a reeleição para a Assembleia Legislativa, foi vice-prefeito durante os dois mandatos de Mazinho em Sena Madureira.

O encontro deste sábado mostrou que a campanha de Mazinho não está concentrada apenas em sua principal base eleitoral. Ao colocar milhares de pessoas no Parque das Acácias, o candidato apresentou uma mobilização expressiva também na capital.

Na reta final da campanha, o desafio agora é transformar essa estrutura política, a presença de aliados e a mobilização demonstrada nos atos públicos em votos nas urnas. A resposta definitiva virá no dia 4 de outubro, quando os eleitores acreanos escolherão os representantes do estado na Câmara dos Deputados.

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