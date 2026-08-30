O motorista da Strada acabou colidindo contra o Kwid. Apesar do impacto, não houve registro de feridos no acidente

Veículo envolvido no acidente/Foto: ContilNet

Um motorista se envolveu em um acidente de trânsito enquanto transportava o corpo da idosa M. de N. F., de 91 anos, que havia morrido dentro do veículo, na noite deste sábado (30), na Rua Pernambuco, no bairro Bosque, em Rio Branco.

Segundo informações, M. de N. F. estava em uma residência localizada em uma propriedade rural no município de Porto Acre, no interior do Acre, quando passou mal. Na tentativa de socorrê-la, o motorista colocou a idosa em uma picape Fiat Strada, de cor vermelha, e seguiu em direção ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

No entanto, antes de chegar à unidade de saúde, a idosa acabou morrendo. O motorista ainda seguiu até o Pronto-Socorro, mas, segundo informações, os profissionais de plantão não teriam recebido o corpo e orientaram que ele fosse levado ao Instituto Médico Legal (IML), localizado na Avenida Antônio da Rocha Viana.

O motorista então seguiu até a sede do IML. Porém, ao chegar ao local, teria sido informado pelos profissionais de que o corpo precisaria retornar ao Pronto-Socorro para que o óbito fosse oficialmente atestado e, posteriormente, encaminhado ao necrotério.

Diante da situação, o motorista deixou o IML e seguiu novamente em direção ao Pronto-Socorro. Durante o trajeto, ao passar pela Rua Pernambuco, ele teria invadido a contramão e acabou não percebendo que um veículo Renault Kwid, de cor branca, que seguia à sua frente, faria uma conversão para acessar um estacionamento.

O motorista da Strada acabou colidindo contra o Kwid. Apesar do impacto, não houve registro de feridos no acidente.

Agentes de trânsito do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) foram acionados e estiveram no local para controlar o tráfego, isolar a área e permitir a realização da perícia de trânsito.

Após o atendimento da ocorrência, uma equipe de necropsia foi acionada para realizar o recolhimento do corpo da idosa. M. de N. F foi colocada no rabecão e encaminhada ao IML, onde seriam realizados os procedimentos necessários antes da liberação para a família.

Após a conclusão da perícia de trânsito, a Fiat Strada foi removida do local com auxílio de um guincho. O Renault Kwid foi liberado após os procedimentos realizados pelas autoridade