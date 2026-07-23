O caso aconteceu na madrugada de quarta-feira (22), quando criminosos invadiram a residência de Chico Melo

Chico Melo recebeu atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cruzeiro do Sul/Foto: Reprodução

As investigações sobre o ataque sofrido pelo jornalista e radialista Chico Melo passaram a ser acompanhadas oficialmente pelo Ministério Público do Estado do Acre (MPAC). O órgão instaurou uma notícia de fato criminal para monitorar o trabalho da Polícia Civil e verificar o andamento da apuração.

A decisão foi assinada pela promotora de Justiça substituta Poliana Gusmão, depois que o caso ganhou ampla repercussão. Entre as primeiras providências, o MPAC pediu acesso às principais informações da investigação, como o boletim de ocorrência, o inquérito policial, o resultado do exame de corpo de delito, caso tenha sido realizado, e as diligências já executadas.

O Ministério Público também estabeleceu prazo de 30 dias para que a Polícia Civil apresente uma atualização do caso. O relatório deverá informar se há suspeitos identificados, quais medidas foram adotadas para localizar os envolvidos e se foram obtidas provas, como imagens de câmeras de segurança ou dados de geolocalização dos celulares levados durante o crime.

O caso aconteceu na madrugada de quarta-feira (22), quando criminosos invadiram a residência de Chico Melo, profissional da TV e Rádio Integração. Segundo as informações divulgadas, os invasores quebraram uma janela para entrar no imóvel, agrediram o jornalista e fugiram levando dinheiro, telefones celulares e outros pertences.

Durante a ação, Chico Melo foi atingido com socos e também sofreu uma coronhada na cabeça, que provocou um corte. Sob ameaça, ele entregou aproximadamente R$ 3 mil, além de outros bens levados pelos criminosos.

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Antes de deixar o local, os assaltantes ainda fizeram buscas em um veículo estacionado na residência. Em seguida, fugiram e não foram mais vistos.

Depois de receber as informações solicitadas, o MPAC fará uma nova análise do procedimento e poderá determinar outras medidas, caso considere necessário para o esclarecimento dos fatos.

Além da atuação da Promotoria Criminal de Cruzeiro do Sul, o Grupo Especial de Atuação de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) também acompanhará o desenrolar das investigações.