Mulher é atropelada na BR-364 e batida envolve três veículos

Acidente ocorreu nas proximidades da Ufac/Foto: ContilNet

A pedestre R.F.B., de 39 anos, ficou ferida após ser atropelada na noite desta segunda-feira (27), enquanto tentava atravessar a BR-364 pela faixa de pedestres equipada com semáforo, nas proximidades da Universidade Federal do Acre (Ufac), no bairro Tucumã, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, a vítima atravessava a rodovia quando foi atingida por um Volkswagen Gol prata, que trafegava no sentido Centro–bairro. Há controvérsias sobre quem teria avançado o sinal semafórico, se a pedestre ou o motorista. A dinâmica do acidente será esclarecida pela perícia da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Após o atropelamento, o condutor do Gol reduziu a velocidade, momento em que um Renault Kwid preto, que seguia logo atrás, não conseguiu frear a tempo e colidiu na traseira do Gol. Na sequência, um caminhão branco que vinha logo atrás também não conseguiu evitar a batida e atingiu a traseira do Renault Kwid, provocando um engavetamento envolvendo os três veículos.

Com o impacto do atropelamento, R.F.B. foi arremessada por cerca de cinco metros. Ela sofreu traumatismo cranioencefálico (TCE) moderado, um corte na região temporal esquerda da cabeça com sangramento ativo, além de desorientação e dores no tórax e na região lombar. Apesar dos ferimentos, seu estado de saúde era considerado estável.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico. Após receber os primeiros atendimentos, a vítima foi imobilizada e encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local, isolou a área para os trabalhos da perícia e controlou o trânsito durante o atendimento da ocorrência. Após os procedimentos periciais, os veículos foram liberados. As causas do atropelamento e do engavetamento serão investigadas.