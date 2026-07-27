27/07/2026
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Trabalhador morre após descarga elétrica em propriedade no Bujari

José Irinei desmontava uma residência quando tocou em um fio energizado

Por Ithamar Souza, ContilNet 27/07/2026 às 20:01
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Trabalhador morre após descarga elétrica em propriedade no Bujari
Acidente ocorreu em área rural do Bujari/Foto: ContilNet

O trabalhador José Irinei da Silva Araújo, de 43 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (27) após sofrer uma descarga elétrica enquanto desmontava uma residência em uma propriedade rural no município de Bujari, no interior do Acre.

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Segundo informações de pessoas que estavam no local, José Irinei realizava o serviço de desmontagem da casa quando, acidentalmente, encostou em um fio energizado. Com o impacto da descarga elétrica, ele caiu ao solo e bateu a cabeça. Uma criança que presenciou a queda correu para pedir ajuda aos colegas de trabalho da vítima.

Os trabalhadores prestaram os primeiros socorros e colocaram José Irinei em uma caminhonete Toyota Hilux prata, seguindo em direção ao município de Bujari. Ao chegarem à unidade de saúde, solicitaram o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançado para prestar atendimento. No entanto, quando a equipe médica chegou ao local, o homem já estava sem sinais vitais.

Uma guarnição da Polícia Militar do destacamento de Bujari acompanhou a ocorrência e deu apoio durante o deslocamento da ambulância e da caminhonete até a sede do Instituto Médico Legal (IML), em Rio Branco, onde o corpo foi submetido a exames cadavéricos.

A análise preliminar aponta que a morte foi provocada pela descarga elétrica. Conforme os primeiros levantamentos, o choque teria atingido a vítima pela mão e saído pela região do rosto.

Um boletim de ocorrência foi confeccionado e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Bujari, que ficará responsável por apurar as circunstâncias do acidente.

 

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