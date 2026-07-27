Trabalhador morre após descarga elétrica em propriedade no Bujari

Acidente ocorreu em área rural do Bujari/Foto: ContilNet

O trabalhador José Irinei da Silva Araújo, de 43 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (27) após sofrer uma descarga elétrica enquanto desmontava uma residência em uma propriedade rural no município de Bujari, no interior do Acre.

Segundo informações de pessoas que estavam no local, José Irinei realizava o serviço de desmontagem da casa quando, acidentalmente, encostou em um fio energizado. Com o impacto da descarga elétrica, ele caiu ao solo e bateu a cabeça. Uma criança que presenciou a queda correu para pedir ajuda aos colegas de trabalho da vítima.

Os trabalhadores prestaram os primeiros socorros e colocaram José Irinei em uma caminhonete Toyota Hilux prata, seguindo em direção ao município de Bujari. Ao chegarem à unidade de saúde, solicitaram o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançado para prestar atendimento. No entanto, quando a equipe médica chegou ao local, o homem já estava sem sinais vitais.

Uma guarnição da Polícia Militar do destacamento de Bujari acompanhou a ocorrência e deu apoio durante o deslocamento da ambulância e da caminhonete até a sede do Instituto Médico Legal (IML), em Rio Branco, onde o corpo foi submetido a exames cadavéricos.

A análise preliminar aponta que a morte foi provocada pela descarga elétrica. Conforme os primeiros levantamentos, o choque teria atingido a vítima pela mão e saído pela região do rosto.

Um boletim de ocorrência foi confeccionado e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Bujari, que ficará responsável por apurar as circunstâncias do acidente.