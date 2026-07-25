O caso será investigado pela Polícia Civil de Bujari | Foto: ContilNet

A agricultora Maria do Socorro Pereira do Nascimento, de 58 anos, foi encontrada morta, com as mãos e os pés amarrados e um profundo golpe de faca no pescoço, na noite desta sexta-feira (24), em uma propriedade rural localizada no km 33 da BR-364, no município de Bujari, interior do Acre. A Polícia Civil trabalha com a hipótese de que o crime possa estar relacionado a uma disputa judicial por terras.

Segundo informações da polícia, o filho da vítima, que mora em Cruzeiro do Sul, estava em Rio Branco participando de um curso em um instituto de pesquisa. Aproveitando a estadia na capital, ele combinou de jantar com a mãe em um restaurante. Ao anoitecer, tentou contato por telefone e enviou diversas mensagens, mas Maria do Socorro não respondeu. A última visualização no aplicativo de mensagens havia sido registrada por volta das 14h.

Preocupados com o desaparecimento e com a falta de resposta, familiares e amigos decidiram ir até a residência da vítima, onde ela morava sozinha. Ao chegarem, perceberam que a casa estava completamente às escuras, situação considerada incomum. Ao entrarem no imóvel, encontraram Maria do Socorro sobre a cama dela, com as mãos amarradas para trás, os pés amarrados e uma profunda perfuração provocada por uma faca na região do pescoço.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico do município de Bujari. No local, os socorristas constataram que a vítima já apresentava rigidez cadavérica, indicando que o homicídio havia ocorrido horas antes.

Policiais militares do destacamento de Bujari isolaram a área para os trabalhos da perícia criminal e do Instituto Médico Legal (IML). Após os procedimentos periciais, o corpo foi removido pelos agentes de necropsia e encaminhado à sede do IML, em Rio Branco, onde passará por exames cadavéricos.

Durante os primeiros levantamentos, investigadores identificaram elementos que reforçam a principal linha de investigação. De acordo com informações obtidas pela reportagem, Maria do Socorro estava envolvida em uma disputa judicial por terras contra membros da própria família e havia obtido decisão favorável no processo. A polícia apura se o conflito pode ter motivado o assassinato e informou que já existe um suspeito.

Outro detalhe que chamou a atenção dos investigadores é que a residência não apresentava sinais de arrombamento. Além disso, os cachorros da propriedade estavam presos, levantando a suspeita de que a vítima tenha permitido a entrada de alguém conhecido. Segundo a polícia, apenas uma carabina de pressão foi levada da casa.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Bujari, que busca esclarecer as circunstâncias do crime, identificar o autor e responsabilizá-lo perante a Justiça.