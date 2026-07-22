24/07/2026
ContilNet Notícias Logo

No Acre, mulher é presa após deixar crianças de 3 e 4 anos sozinhas em casa

Diante da situação, moradores acionaram o Conselho Tutelar

Por Ricardo Amaral, ContilNet 22/07/2026 às 09:52
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
No Acre, mulher é presa após deixar crianças de 3 e 4 anos sozinhas em casa
O abandono de incapaz é um crime previsto no artigo 133 do Código Penal Brasileiro | Foto: Reprodução

Uma mulher foi presa em flagrante neste final de semana, em Sena Madureira, após deixar duas crianças, de 3 e 4 anos de idade, sozinhas em uma residência localizada no bairro Ana Vieira. Entre os menores estava uma menina diagnosticada com transtorno do espectro autista (TEA).

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

De acordo com informações repassadas pelo Conselho Tutelar, a mulher teria saído de casa por volta das 19h. No entanto, até aproximadamente às 23h, ela ainda não havia retornado, o que despertou a preocupação dos vizinhos.

Diante da situação, moradores acionaram o Conselho Tutelar, que se deslocou até o local e constatou que as crianças estavam desacompanhadas. Em seguida, foi solicitado o apoio da Polícia Militar para atender à ocorrência.

Após diligências, a mulher foi localizada e recebeu voz de prisão, sendo conduzida à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. As duas crianças foram retiradas da residência e encaminhadas ao abrigo municipal, onde receberam os cuidados necessários.

O caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes, que irão apurar as circunstâncias em que os menores foram deixados sozinhos.

O abandono de incapaz é um crime previsto no artigo 133 do Código Penal Brasileiro. A legislação estabelece pena de detenção de seis meses a três anos para quem abandonar pessoa que esteja sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, e que, por qualquer motivo, seja incapaz de se defender dos riscos decorrentes do abandono.

A pena pode ser aumentada caso o abandono resulte em lesão corporal grave ou morte da vítima. Além da responsabilização criminal, situações envolvendo crianças podem ensejar medidas de proteção previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

No caso registrado em Sena Madureira, a presença de uma criança com necessidades especiais entre as vítimas poderá ser considerada pelas autoridades durante a investigação e eventual processo judicial.

Conteúdo Original / Fonte: Redação, ContilNet

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.