Veja horário de concentração e saída de cavalos, jipes e quadriciclos na Cavalgada 2026

A organização para a tradicional Cavalgada que abre a programação da Expoacre 2026, em Rio Branco, conta com um planejamento logístico para garantir a segurança e a fluidez do tráfego. O mapa oficial detalha a distribuição dos pontos de concentração e os itinerários específicos para o desembarque e o desfile dos participantes no Segundo Distrito da capital.

A Cavalgada acontece no sábado, 1º de agosto, e deve reunir centenas de pessoas.

De acordo com o mapa, a concentração geral tem início às 7h, com a largada oficial marcada às 8h. Para manter a organização do fluxo, o ponto de partida foi setorizado em áreas específicas para cada modalidade.

O desembarque de cavalos será pela Rodovia AC-10, próximo ao Arasuper. Para o grupo que vai seguir a cavalgada de quadriciclos, a concentração será na Rua 24 de Janeiro e Rua Seis de Agosto.

Os veículos jipe contam com espaço reservado de alinhamento com saída estruturada pelas vias da Rua da Gameleira e Rua da Tentamen.

Para participar, é necessário fazer inscrição de jipes, quadriciclos e cavalos.

Para os participantes que desejam integrar a Cavalgada 2026 com jipes e quadriciclos, o cadastro deve ser realizado até o dia 30 de julho, na sede da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), na Rua Floriano Peixoto, 470, Centro, em Rio Branco. A documentação exigida para jipes e quadriciclos:

Ficha de inscrição assinada, contendo nome do proprietário, endereço, telefone, marca, modelo e placa do veículo;

Cópia do CPF do proprietário;

Cópia de documento oficial de identificação com foto do proprietário.

Já as inscrições para os participantes com animais ocorrerão entre os dias 27 e 31 de julho, na sede do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Acre (Idaf), localizada na Travessa Santa Inês, nº 149, bairro Aviário, em Rio Branco.

Para a inscrição de animais: