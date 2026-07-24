Mulher em situação de rua agride trabalhadora e é contida pelo Samu

Por motivos ainda desconhecidos, ela teria apresentado comportamentos agressivos e começado a jogar objetos do local no chão antes de partir para a agressão. — Foto: Reprodução

Uma ocorrência envolvendo uma mulher em situação de rua mobilizou equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e chamou a atenção de quem passava pelo Centro de Rio Branco na tarde desta sexta-feira (24). Segundo testemunhas, ela teria entrado em surto, agredido uma trabalhadora e arremessado objetos de um estabelecimento no chão. Após receber atendimento, a mulher ainda teria danificado outros objetos nas proximidades do Calçadão e da sede da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

De acordo com relatos de pessoas que presenciaram a ocorrência, a vítima trabalha em um estabelecimento comercial da região e costumava oferecer alimentação à mulher.

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No entanto, por motivos ainda desconhecidos, ela teria apresentado comportamentos agressivos e começado a jogar objetos do local no chão antes de partir para a agressão.

Diante da situação, equipes do Samu foram acionadas e prestaram atendimento à mulher no local. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde da trabalhadora agredida nem sobre eventual encaminhamento da mulher para uma unidade de saúde. As circunstâncias da ocorrência deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

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