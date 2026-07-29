Operação mira grupo criminoso no Acre e AM e prende 5 suspeitos

Cinco são presos em operação contra o tráfico no AC e AM | Foto: Ascom

Uma operação realizada nesta quarta-feira (29) cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão contra integrantes de uma organização criminosa investigada por atuar no tráfico de drogas entre o Acre e o Amazonas. A ação, batizada de Operação Lex Invicta, foi coordenada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Acre (FICCO/AC) em parceria com a Polícia Civil do Amazonas.

As investigações apontaram que o grupo possuía uma estrutura organizada, com integrantes responsáveis por diferentes funções, como a distribuição de entorpecentes, administração de pontos de venda de drogas, transporte da droga entre municípios, arrecadação do dinheiro obtido com o tráfico e movimentação financeira da organização.

Ao todo, a Justiça autorizou o cumprimento de 30 mandados de busca e apreensão e oito mandados de prisão preventiva, executados simultaneamente em Rio Branco (AC), Boca do Acre (AM) e Pauini (AM). Segundo as forças de segurança, cinco suspeitos foram localizados e presos durante a operação. Os demais alvos continuam sendo procurados.

De acordo com os investigadores, os presos poderão responder por crimes como tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro, além de outras infrações que possam ser identificadas ao longo das investigações.

A Operação Lex Invicta é resultado de um trabalho conjunto entre a FICCO/AC e a Delegacia da Polícia Civil de Boca do Acre. Durante a apuração, as equipes reuniram informações que permitiram identificar os integrantes do grupo e a forma como a organização atuava nos dois estados.

A FICCO/AC reúne profissionais de diferentes instituições de segurança pública, entre elas a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal e a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), com o objetivo de combater organizações criminosas que atuam na região.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom PF