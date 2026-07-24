PCAC realiza fiscalização no Rio Purus para combater pesca predatória em Sena

Ações de fiscalização devem continuar nas próximas semanas. — Foto: Reprodução

A Polícia Civil de Sena Madureira realizou, nos últimos dias, uma operação de fiscalização ao longo do Rio Purus com o objetivo de combater a pesca predatória e orientar pescadores sobre a legislação ambiental vigente. A ação foi coordenada pelo delegado Rêmulo Diniz, titular da Delegacia Geral do município.

De acordo com Diniz, a iniciativa foi motivada por diversas denúncias apontando que pescadores estariam utilizando grandes redes para capturar mandim e outras espécies que passam pela região nesta época do ano. A prática preocupa as autoridades, uma vez que também resulta na captura de peixes de pequeno porte, ainda impróprios para o consumo e importantes para a manutenção dos estoques pesqueiros.

Durante a fiscalização, os agentes percorreram trechos do Rio Purus e conversaram com moradores e trabalhadores da atividade pesqueira. Neste primeiro momento, a operação teve caráter preventivo e educativo, com orientações sobre os métodos permitidos e os impactos ambientais causados pela pesca irregular.

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Segundo o delegado Rêmulo Diniz, a intenção é conscientizar os pescadores e evitar danos ao meio ambiente. “Recebemos denúncias sobre o uso de redes proibidas durante a atividade pesqueira. Nesta primeira etapa, optamos por realizar um trabalho de orientação, mas as fiscalizações serão intensificadas nos próximos dias em conjunto com outros órgãos competentes”, afirmou.

A Polícia Civil destacou ainda que a pesca predatória pode comprometer a reprodução das espécies e causar prejuízos à economia local, especialmente em uma região onde a pesca representa uma importante fonte de renda e alimentação para centenas de famílias.

As ações de fiscalização devem continuar nas próximas semanas, reforçando o combate aos crimes ambientais e a preservação dos recursos naturais do Rio Purus.