19/08/2026
ContilNet Notícias Logo
19/08/2026
ContilPop
Influenciador Buzeira é solto após 10 meses preso por ligação com o PCC
Tia Milena compartilha experiência do 1º beijo e dispara: “Foi horrível”
Corpo de Glória Menezes será velado em cerimônia privada
Perfil de Buzeira publica alvará de soltura: “A qualquer momento sai”
Ricky Martin deixa tatuagem íntima à mostra e foto viraliza
Nora relembra amor de Glória Menezes e Tarcísio
Carros de Razuk são avaliados em R$ 20 milhões após prisão
Jornalista Aline Midlej se irrita com confusão ao vivo na GloboNews
Roseana Murray fratura ombro após ataque prévio de pit-bulls
Virginia desabafa após mala ficar presa na alfândega da Espanha

PM recupera embarcação furtada de garagem de prefeitura no Acre

Quatro homens encapuzados teriam participado da ação

Por José Halif, ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
A embarcação foi localizada escondida em uma área de mata
A embarcação foi localizada escondida em uma área de mata | Foto: Ascom

A Polícia Militar do Acre recuperou, na madrugada desta quarta-feira (19), uma embarcação que havia sido furtada da garagem da Prefeitura de Mâncio Lima, no interior do Acre. Segundo a corporação, quatro homens encapuzados teriam participado da ação.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Os suspeitos, porém, não foram encontrados | Foto: Ascom

De acordo com o tenente Alessandro Martins, relações públicas da PM no Vale do Juruá, os vigilantes perceberam uma movimentação suspeita no local, mas os criminosos conseguiram retirar a embarcação e fugir.

Após ser acionada, a Polícia Militar iniciou buscas na região com base nas informações repassadas pelos vigilantes. Durante o patrulhamento, os policiais encontraram rastros e pegadas que seguiam em direção à margem de um igarapé.

Até o momento, ninguém foi preso | Foto: Ascom

A embarcação foi localizada escondida em uma área de mata. Os suspeitos, porém, não foram encontrados. Servidores da Prefeitura foram acionados para auxiliar na retirada do barco, que posteriormente foi levado de volta para a garagem municipal

Um boletim de ocorrência foi registrado. Como o local possui câmeras de segurança, as imagens do sistema de monitoramento foram encaminhadas à Polícia Civil, que ficará responsável pela investigação e pela tentativa de identificação dos envolvidos.

Até o momento, ninguém foi preso.

Conteúdo Original / Fonte: José Halif, ContilNet
Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.