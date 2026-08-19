A embarcação foi localizada escondida em uma área de mata | Foto: Ascom

A Polícia Militar do Acre recuperou, na madrugada desta quarta-feira (19), uma embarcação que havia sido furtada da garagem da Prefeitura de Mâncio Lima, no interior do Acre. Segundo a corporação, quatro homens encapuzados teriam participado da ação.

De acordo com o tenente Alessandro Martins, relações públicas da PM no Vale do Juruá, os vigilantes perceberam uma movimentação suspeita no local, mas os criminosos conseguiram retirar a embarcação e fugir.

Após ser acionada, a Polícia Militar iniciou buscas na região com base nas informações repassadas pelos vigilantes. Durante o patrulhamento, os policiais encontraram rastros e pegadas que seguiam em direção à margem de um igarapé.

A embarcação foi localizada escondida em uma área de mata. Os suspeitos, porém, não foram encontrados. Servidores da Prefeitura foram acionados para auxiliar na retirada do barco, que posteriormente foi levado de volta para a garagem municipal

Um boletim de ocorrência foi registrado. Como o local possui câmeras de segurança, as imagens do sistema de monitoramento foram encaminhadas à Polícia Civil, que ficará responsável pela investigação e pela tentativa de identificação dos envolvidos.

Até o momento, ninguém foi preso.

Conteúdo Original / Fonte: José Halif, ContilNet