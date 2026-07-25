Polícia impede plano de fuga e ataque a policiais no presídio de Rio Branco

Ação no presídio de Rio Branco apreende 46L de bebida artesanal e 'terezas' | Foto: Ascom

Uma operação realizada pela Polícia Penal do Acre no Complexo Penitenciário Dr. Francisco de Oliveira Conde (FOC), em Rio Branco, resultou na apreensão de materiais proibidos dentro de celas do Pavilhão K. A ação aconteceu na sexta-feira (24) e foi motivada por informações de inteligência sobre um possível plano de detentos contra agentes da segurança.

Segundo o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), as equipes receberam informações de que presos estariam organizando uma tentativa de fuga acompanhada de ataques aos policiais penais. Esse tipo de ação é conhecido no sistema prisional como “Cavalo Doido”, quando os detentos tentam romper a contenção usando agressões físicas para escapar da unidade.

Durante a revista nas celas, os policiais encontraram cerca de 46 litros de bebida fermentada produzida de forma artesanal, conhecida entre os presos como “Maria Louca”. Além de ser consumida para provocar embriaguez, a substância pode ser utilizada em confrontos, sendo lançada contra os agentes durante rebeliões ou tentativas de fuga.

As equipes também apreenderam cordas improvisadas, chamadas de “terezas”, que, de acordo com a Polícia Penal, costumam ser usadas em tentativas de escalar os muros do presídio. Todo o material recolhido foi retirado da unidade e descartado de forma segura.

De acordo com o Iapen, a operação faz parte das ações permanentes para reforçar a segurança nas unidades prisionais do Acre, impedir tentativas de fuga, proteger os servidores e manter a ordem dentro do sistema penitenciário.:::