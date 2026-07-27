Além da fiscalização das medidas protetivas, a equipe também promove atividades educativas

A Polícia Militar do Acre, por meio da Patrulha Maria da Penha do 8º BPM, está realizando a operação “Mulher Segura” na zona rural de Sena Madureira, com o objetivo de reforçar a proteção às mulheres e garantir o cumprimento das medidas protetivas expedidas pela Justiça.

Durante a ação, as equipes percorrem diversas comunidades rurais realizando fiscalizações, visitas de acompanhamento e orientações às mulheres atendidas pela rede de proteção. A iniciativa busca prevenir novos casos de violência doméstica e oferecer maior sensação de segurança às vítimas.

Além da fiscalização das medidas protetivas, a equipe também promove atividades educativas, esclarecendo dúvidas sobre os direitos das mulheres e orientando sobre os canais de denúncia disponíveis em casos de ameaça, agressão ou descumprimento de decisões judiciais.

Segundo a Polícia Militar, a operação demonstra o compromisso da instituição em ampliar a presença policial em áreas mais afastadas do município, levando atendimento especializado às mulheres que vivem na zona rural.

A Patrulha Maria da Penha atua de forma contínua no acompanhamento de casos de violência doméstica, desempenhando um papel fundamental na prevenção da reincidência e na proteção das vítimas. A operação “Mulher Segura” deve continuar nos próximos dias, alcançando outras localidades de Sena Madureira.