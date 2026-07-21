PRF apreende R$ 2,3 milhões em ouro ilegal escondido em sapato na BR-364

Agentes localizaram 3,4 quilos de ouro com passageiro de ônibus em Rondonópolis (MT).

Reprodução/Portal SGC

Carga de 3,4 quilos foi localizada na BR-364, em Rondonópolis (MT), durante fiscalização em ônibus interestadual.

Uma fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na apreensão de 3,488 quilos de ouro de origem ilegal, avaliados em aproximadamente R$ 2,3 milhões.

A ocorrência foi registrada no quilômetro 211 da BR-364, no município de Rondonópolis (MT).

De acordo com as informações apuradas pelo PORTAL SGC, a abordagem ocorreu em um ônibus que fazia a linha entre Goiânia (GO) e Cuiabá (MT).

A equipe agiu após passageiros relatarem o comportamento excessivamente nervoso de um dos ocupantes do coletivo.

Ocultação da carga e confissão do suspeito

Conforme relatado pelo PORTAL SGC, os agentes realizaram revista pessoal e localizaram sete barras do minério precioso ocultadas em diferentes pontos:

Sapatos: Quatro barras de ouro escondidas sob as palmilhas.

Tornozelos: Duas barras amarradas às pernas do passageiro.

Bagagem: Uma barra guardada dentro de uma bolsa de mão.

Embora inicialmente tenha declarado que viajava para realizar um curso profissional, o suspeito acabou confessando que receberia R$ 3,5 mil para realizar o transporte da carga até a capital mato-grossense. O homem se recusou a identificar a origem e o destinatário do material.

O suspeito foi preso em flagrante e levado à Delegacia da Polícia Federal em Rondonópolis, onde responderá por crimes contra a ordem econômica e exploração ilícita de recursos minerais.

Onde ocorreu a apreensão de ouro pela PRF?

A apreensão aconteceu no quilômetro 211 da BR-364, em Rondonópolis (MT), durante vistoria em um ônibus interestadual.

Qual o valor do ouro ilegal apreendido na BR-364?

A carga de 3,488 kg de ouro foi avaliada em cerca de R$ 2,3 milhões.

Onde o passageiro escondia o ouro?

As barras estavam escondidas sob as palmilhas dos sapatos, amarradas aos tornozelos e no interior de uma bolsa de mão.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet