Após o ataque, o radialista recebeu atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento

O jornalista teve a casa invadida | Foto: Reprodução

O radialista Chico Melo, de 54 anos, viveu momentos de tensão na madrugada desta quarta-feira (22), após ter a casa invadida por quatro indivíduos armados em Cruzeiro do Sul. Além de roubarem dinheiro e outros objetos, os assaltantes agrediram a vítima antes de fugir.

De acordo com a Polícia Militar, o grupo conseguiu entrar na residência, localizada no bairro Telégrafo, depois de quebrar uma das janelas do imóvel. Os suspeitos foram diretamente até o quarto onde o radialista estava e passaram a exigir dinheiro enquanto revistavam toda a casa.

Durante a ação, Chico Melo foi atingido com socos e também sofreu uma coronhada na cabeça, que provocou um corte. Sob ameaça, ele entregou aproximadamente R$ 3 mil, além de outros bens levados pelos criminosos.

Antes de deixar o local, os assaltantes ainda fizeram buscas em um veículo estacionado na residência. Em seguida, fugiram e não foram mais vistos.

Na inspeção feita após o crime, policiais encontraram um telefone celular da marca Samsung e uma faca com cabo branco, objetos que, segundo a suspeita da equipe, podem ter sido abandonados pelos autores do assalto. O material foi recolhido e será analisado para ajudar na identificação dos envolvidos.

Após o ataque, o radialista recebeu atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cruzeiro do Sul.

A Polícia Militar realizou buscas pela região durante a madrugada, mas ninguém foi preso. As investigações seguem sob responsabilidade da Polícia Civil, que trabalha para identificar e localizar os quatro suspeitos.

Conteúdo Original / Fonte: Jurua24horas