30/08/2026
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Criminosos quebram vidro de carro e roubam celular em ação de segundos

Até o momento, não há informações sobre a identificação ou prisão dos suspeitos

Por Redação ContilNet
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Criminosos quebram vidro de carro e roubam celular em ação de segundos
Vídeo mostra momento em que criminosos quebram o vidro do carro/Foto: Reprodução

Uma mulher relatou ter sido vítima de um assalto na Avenida Presidente Tancredo Neves. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento em que os criminosos se aproximam do veículo, quebram o vidro e retiram o celular da vítima em poucos segundos.

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A ação foi rápida e deixou a mulher assustada. Segundo o relato, além de levar o aparelho, os criminosos conseguiram realizar uma transferência bancária posteriormente, mesmo sem, de acordo com ela, terem acesso às suas senhas.

A vítima afirmou que não havia fornecido senha, reconhecimento facial ou a senha utilizada para realizar transferências bancárias. Diante da movimentação, ela registrou um boletim de ocorrência, bloqueou o celular e contestou a transação junto ao Nubank.

Após o crime, a mulher decidiu publicar as imagens dos suspeitos nas redes sociais na tentativa de ajudar na identificação dos envolvidos.

“Eu realmente nem queria postar, pois eu não aguento nem assistir ao vídeo, me embrulha o estômago, mas me ajudem a compartilhar e acharem esses lixos”, escreveu.

Até o momento, não há informações sobre a identificação ou prisão dos suspeitos. O caso deverá ser investigado pelas autoridades.

Veja o vídeo:

 

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