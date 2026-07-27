Ex-namorado de jovem encontrada morta em estrada se entrega à polícia

Segundo a família, o suspeito não aceitava o término do relacionamento. — Foto: Reprodução/Redes Sociais - Lilia Camargo

O principal suspeito de matar Reginaria, de 22 anos, conhecida como Bel, se apresentou espontaneamente à Polícia Civil na manhã desta segunda-feira (27). Segundo familiares da vítima, o homem, identificado como J. S. dos S., não aceitava o fim do relacionamento, hipótese que agora é investigada como a possível motivação do crime. As informações são da jornalista Lilia Camargo.

De acordo com informações apuradas, o homem , apontado como principal suspeito do crime, compareceu espontaneamente à Polícia Civil nesta segunda-feira (27). Ele já possuía histórico criminal.

A investigação também corrigiu a informação sobre o local onde a vítima foi encontrada. Diferentemente do que havia sido divulgado inicialmente, o corpo de Bel não estava em uma área de mata no bairro Jorge Lavocat, mas no km 15 da Estrada de Porto Acre, em Rio Branco.

Reginaria estava desaparecida desde a madrugada de domingo (26). O sumiço mobilizou familiares, amigos e moradores, que fizeram buscas e compartilharam pedidos de ajuda nas redes sociais na esperança de encontrá-la.

Bel deixou uma filha de apenas 3 anos.

Segundo a família, o suspeito não aceitava o término do relacionamento, circunstância que será apurada pela Polícia Civil durante as investigações. A principal linha de investigação é de feminicídio, mas a motivação e a dinâmica do crime ainda dependem da conclusão do inquérito.

A Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer todas as circunstâncias da morte da jovem.

Conteúdo Original / Fonte: Lilia Camargo