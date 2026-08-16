Acre registra 359 candidatos na disputa eleitoral em 2026; veja cargos

Sistema do TSE reúne dados da eleição/Foto: Reprodução

O Acre registra 359 candidatos na disputa por cargos eletivos nas eleições de 2026, conforme dados disponíveis no sistema de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O maior número aparece na corrida por uma vaga na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). Ao todo, 240 candidatos foram cadastrados para deputado estadual. Outros 99 nomes disputam as cadeiras destinadas ao estado na Câmara dos Deputados.

Na eleição majoritária, o sistema registra seis candidatos ao governo e seis a vice-governador, formando as chapas que concorrem ao comando do Executivo estadual.

Já a disputa pelas vagas do Acre no Senado conta com oito candidatos. O levantamento também apresenta nove registros para primeiro suplente e oito para segundo suplente.

Veja a distribuição:

Governador: 6 candidatos;

Vice-governador: 6 candidatos;

Senador: 8 candidatos;

Deputado federal: 99 candidatos;

Deputado estadual: 240 candidatos;

Primeiro suplente de senador: 9 registros;

Segundo suplente de senador: 8 registros.

Somados apenas os concorrentes aos cargos de governador, vice-governador, senador, deputado federal e deputado estadual, são 359 nomes. Ao incluir os 17 registros de suplentes ao Senado exibidos na plataforma, o total chega a 376 registros.

O sistema também mostra a presença de 27 direções estaduais ou distritais e 107 direções municipais ou comissões provisórias partidárias no Acre.

Os dados podem passar por atualizações durante a análise dos pedidos de registro pela Justiça Eleitoral. A situação individual de cada candidatura, incluindo eventuais pedidos pendentes, deferidos ou indeferidos, pode ser consultada no DivulgaCandContas, do TSE.