As eleições de 2026 terão 238 candidatos concorrendo a uma cadeira na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). Os nomes constam no Portal de Dados Abertos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e integram a relação de candidaturas registradas para o primeiro turno.
A votação está prevista para 4 de outubro, quando os eleitores acreanos irão às urnas para escolher, entre outros cargos, os representantes que irão compor o Legislativo estadual.
A lista reúne candidatos de diferentes partidos e federações, com nomes conhecidos da política acreana e também novos concorrentes. Entre eles estão atuais parlamentares, ex-gestores, lideranças políticas e candidatos que aparecem na disputa com nomes pelos quais são conhecidos eleitoralmente.
É importante destacar que a relação pode ser modificada. Segundo o TSE, os registros de candidatura ainda podem passar por análise e sofrer alterações durante a tramitação dos processos na Justiça Eleitoral.
Veja a lista completa
Confira abaixo os 238 candidatos a deputado estadual registrados no Acre para as eleições de 2026:
Adailton Cruz — Federação União Progressista — Nº 44.222
Adalberto Souza — Agir — Nº 36.123
Adelina Souza — Novo — Nº 30.800
Adriana Almeida — PL — Nº 22.123
Afonso Fernandes — Federação União Progressista — Nº 44.123
Alex Asfuri — MDB — Nº 15.100
Aline Aguiar — Novo — Nº 30.115
Alyne Vitória — Pode — Nº 20.888
Amaral do Gelo — Federação PSDB Cidadania — Nº 45.022
Ana Letícia — Federação União Progressista — Nº 11.125
Ana Paula Barroso — Novo — Nº 30.900
Ana Paula Feitosa — PDT — Nº 12.131
André Ariosto — MDB — Nº 15.131
André Cocada — MDB — Nº 15.222
André da Droga Vale — Federação União Progressista — Nº 11.444
Angelino do Povo — Federação Renovação Solidária — Nº 77.000
Angelo Freitas — Pode — Nº 20.233
Antonia Sales — MDB — Nº 15.122
Antônio Balica — Novo — Nº 30.100
Antônio Marazona — Federação PSDB Cidadania — Nº 23.000
Antonio Pedro — PSD — Nº 55.456
Arlenilson Cunha — PL — Nº 22.333
Bené Damasceno — PL — Nº 22.234
Benício Dias — Novo — Nº 30.852
Beto Figueiredo — Pode — Nº 20.444
Bruna Fernandes — PSD — Nº 55.052
Capitão Jardim CJ — Federação Renovação Solidária — Nº 77.190
Carlinha Motogirl — Republicanos — Nº 10.108
Carlinho Rodrigues — Agir — Nº 36.120
Carlos Leandro — Federação PSDB Cidadania — Nº 23.333
Cesário Braga — Federação Brasil da Esperança – FE Brasil — Nº 13.013
Charlene Lima — PL — Nº 22.222
Chicão Brígido — Federação PSDB Cidadania — Nº 45.666
Chico do Esporte — MDB — Nº 15.615
Chinha Duarte — Federação Brasil da Esperança – FE Brasil — Nº 43.444
Chiquinho do Duda — PL — Nº 22.133
Claire Cameli — MDB — Nº 15.123
Cleia Serra — Federação Brasil da Esperança – FE Brasil — Nº 13.123
Clodoaldo Rodrigues — Federação União Progressista — Nº 11.555
Coelhão — Federação PSDB Cidadania — Nº 23.033
Cosmo Lima — Pode — Nº 20.123
Cristiane de Araujo — Federação PSDB Cidadania — Nº 23.555
Curió do Tucumã — Federação PSDB Cidadania — Nº 45.800
Daniel Dorzila — PSD — Nº 55.611
Daniel Sampaio — Agir — Nº 36.222
Danilo do Povo — Pode — Nº 20.225
Darla Cristina — MDB — Nº 15.120
Delcivane Santos — PSB — Nº 40.400
Delegado Sérgio Lopes — PL — Nº 22.789
Demilson Silva — Federação Renovação Solidária — Nº 77.777
Denise Lima — PDT — Nº 12.288
Deusimar Albuquerque — Republicanos — Nº 10.022
Dirceu Felix — Novo — Nº 30.300
Dona Riso — Novo — Nº 30.500
Dra. Georgia Micheletti — Federação PSDB Cidadania — Nº 45.220
Dra. Michelle Melo — Federação União Progressista — Nº 44.000
Dr. Emanuel o Corredor — PDT — Nº 12.190
Dr. Erike Railan — Federação União Progressista — Nº 44.121
Dr. Fábio Santos — PDT — Nº 12.789
Dr. Giovanni Casseb — PL — Nº 22.345
Dr. Júnior Nascimento — Republicanos — Nº 10.000
Dr. Marcelo Lopes — Novo — Nº 30.999
Dr. Márcio André — PDT — Nº 12.555
Dr. Maycon Moreira — PSD — Nº 55.111
Dr. Pedro Benevides — Federação Renovação Solidária — Nº 25.007
Dr Silvano Santiago — Novo — Nº 30.700
Edi Celular — Federação PSDB Cidadania — Nº 45.888
Edinaldo Muniz — Republicanos — Nº 10.123
Edinho do Gás — Federação União Progressista — Nº 11.456
Edivaldo Paes — Agir — Nº 36.100
Ednaira Raulino — Pode — Nº 20.009
Edney Batalha — PDT — Nº 12.333
Eduardo Gomes — Republicanos — Nº 10.222
Eduardo Ribeiro — Republicanos — Nº 10.888
Edu Queiroz — Federação Brasil da Esperança – FE Brasil — Nº 13.000
Edvaldo Magalhães — Federação Brasil da Esperança – FE Brasil — Nº 65.123
Eliane Ferreira — Federação Renovação Solidária — Nº 77.218
Elissonia Souza — Republicanos — Nº 10.107
Elizabete Lima — PSD — Nº 55.112
Ellis Romão — Federação Renovação Solidária — Nº 25.111
Elter Nóbrega — PSD — Nº 55.333
Emerson Jarude — Novo — Nº 30.000
Emerson Leão — Federação PSDB Cidadania — Nº 45.333
Emir Mendonça — Federação PSDB Cidadania — Nº 45.777
Eros Asfury — Pode — Nº 20.777
Esperidião Junior — MDB — Nº 15.111
Eva Araujo — Pode — Nº 20.133
Eva Dantas — Federação PSDB Cidadania — Nº 45.999
Eva Matos — Pode — Nº 20.333
Fagner Calegario — Federação União Progressista — Nº 44.777
Flavinha — PDT — Nº 12.888
França Mendes — PSB — Nº 40.013
Franciana Dantas — PSD — Nº 55.321
Francimar Fernandes — Pode — Nº 20.789
Fran do Antimari — Pode — Nº 20.012
Geana Ferreira — Republicanos — Nº 10.333
Gecilene Quadros — MDB — Nº 15.155
Gene Diniz — Republicanos — Nº 10.111
Germano do Esperança — Novo — Nº 30.555
Gigi — PDT — Nº 12.022
Gilberto Lira — Federação União Progressista — Nº 44.444
Gilcirley Rodrigues — Republicanos — Nº 10.987
Gilsomar Charqueiro — Federação Renovação Solidária — Nº 25.345
Gláucio Pedrosa — PL — Nº 22.344
Graciete Cavalcante — Pode — Nº 20.315
Hernan Aires — Federação Brasil da Esperança – FE Brasil — Nº 43.123
Hmedes — Federação PSDB Cidadania — Nº 45.111
Isaac Piyãko — Federação Brasil da Esperança – FE Brasil — Nº 13.111
Isabelle Araujo — Republicanos — Nº 10.109
Islene Roque — Federação PSDB Cidadania — Nº 45.555
Iwlly Cavalcante — Federação Brasil da Esperança – FE Brasil — Nº 13.131
Jailson Amorim — PSD — Nº 55.555
James Alencar — Pode — Nº 20.234
Jamyl Asfury — PSD — Nº 55.055
Jaqueline Bezerra — PSB — Nº 40.140
Jefrson Mendonça — PSD — Nº 55.123
Jéssica Monteiro — Federação União Progressista — Nº 11.222
Joana D Arc — Federação União Progressista — Nº 11.177
João Reis — Pode — Nº 20.100
Joelso Pontes — PSD — Nº 55.234
Jorge Hunikuin — Federação Brasil da Esperança – FE Brasil — Nº 43.733
Josa da Farmácia — PL — Nº 22.022
Jose Felix — Federação Renovação Solidária — Nº 77.216
José Gomes — Novo — Nº 30.122
José Sabóia — PL — Nº 22.777
Jossicleudo Melo — Federação Renovação Solidária — Nº 25.222
Jozimildo — PSD — Nº 55.000
Júnior Maromba — Republicanos — Nº 10.500
Júnior Paris Dakar — Federação PSDB Cidadania — Nº 45.100
Junior Tomaz — PSD — Nº 55.888
Karina Lima — Federação Brasil da Esperança – FE Brasil — Nº 13.300
Kátia Veloso — Pode — Nº 20.213
Kiefer Cavalcante — PL — Nº 22.444
Leôncio Castro — Federação PSDB Cidadania — Nº 45.444
Lora do Comércio — Federação PSDB Cidadania — Nº 45.010
Loura do Eldorado — Pode — Nº 20.222
Lucas dos Santos — Pode — Nº 20.999
Luciano da Reciclagem — PDT — Nº 12.007
Lueli Fiesca — PSD — Nº 55.999
Maguila — Federação PSOL Rede — Nº 50.000
M. Airton — Pode — Nº 20.581
Major Mario — PDT — Nº 12.000
Manoel Miranda — PDT — Nº 12.345
Manoel Moraes — Federação União Progressista — Nº 11.234
Mara Ré — MDB — Nº 15.000
Marcio Oliveira — Republicanos — Nº 10.100
Marcos do Esperança — MDB — Nº 15.190
Marcos Uber — Federação PSOL Rede — Nº 50.789
Marcus Alexandre — MDB — Nº 15.777
Maria Antonia — Federação União Progressista — Nº 11.133
Maria Antônia Protetora — Federação Renovação Solidária — Nº 25.123
Maria Clara — Novo — Nº 30.400
Maria Horleizia — Novo — Nº 30.030
Maria Lucinéia — PL — Nº 22.122
Maria Olinda — Federação PSOL Rede — Nº 50.123
Maricilia Protetora de Animais — Federação Renovação Solidária — Nº 25.333
Marilete Vitorino — PSD — Nº 55.222
Marilza Brás — PL — Nº 22.223
Marinês Messias — Federação União Progressista — Nº 11.789
Markinhos Barbosa — Pode — Nº 20.020
Marta Figueiredo — Federação União Progressista — Nº 44.111
Mayara Farias — Federação União Progressista — Nº 11.900
Melque Alves — Federação Brasil da Esperança – FE Brasil — Nº 13.012
Michele Lacerda — PL — Nº 22.456
Moisés Diniz — PSD — Nº 55.012
Moises Santos o Dino Acre — Federação PSDB Cidadania — Nº 23.444
Moreira da Farmácia — Novo — Nº 30.110
Nascimento — Federação Renovação Solidária — Nº 77.077
Ney Alves — PDT — Nº 12.012
Nicolau Júnior — Federação União Progressista — Nº 11.122
Nilsin Mota — Pode — Nº 20.555
Nina Fernandes — Federação União Progressista — Nº 11.123
Nonato Vigilante — Federação PSDB Cidadania — Nº 45.380
Odete Oliveira — Federação PSDB Cidadania — Nº 23.347
Olavinho Boiadeiro — Republicanos — Nº 10.555
Oséias Silva — Republicanos — Nº 10.789
Padeiro da Fundhacre — Agir — Nº 36.112
Padre Antonio Menezes — Federação Brasil da Esperança – FE Brasil — Nº 13.777
Pastor Arnaldo Barros — PDT — Nº 12.456
Pastor Pedro Abreu — MDB — Nº 15.150
Patrícia Parente — Federação PSDB Cidadania — Nº 45.000
Paulinha Coração — Republicanos — Nº 10.101
Paulo Cezar — Pode — Nº 20.300
Paulo da Baixada — Novo — Nº 30.888
Paulo dos Motoaplicativos — Pode — Nº 20.099
Paulo Ximenes — PSD — Nº 55.422
Pereira Passos — MDB — Nº 15.223
Preta Lima — PDT — Nº 12.002
Professora Alcilene — Federação Brasil da Esperança – FE Brasil — Nº 65.555
Professora Cida — PDT — Nº 12.124
Professora Clara Bader — PL — Nº 22.339
Professora Eliane Neres — PL — Nº 22.111
Professor Manoel — Federação Brasil da Esperança – FE Brasil — Nº 13.690
Professor Paulo Henrique — Novo — Nº 30.333
Professor Valtemir — Federação PSDB Cidadania — Nº 45.123
Rafael do Vale — Novo — Nº 30.777
Rafaella Vilaverde — Federação Renovação Solidária — Nº 77.177
Raiane do Ó — PL — Nº 22.221
Raimundo Neném — PL — Nº 22.555
Rauan Silva — Federação Renovação Solidária — Nº 77.333
Renilda Rocha — Federação Renovação Solidária — Nº 77.255
Rila Freze — Federação União Progressista — Nº 44.022
Rivelino Mototaxi — Pode — Nº 20.111
Rocilda Padeiro — PDT — Nº 12.444
Rosana Cavalcante — PDT — Nº 12.777
Rosenir Arcenio — PDT — Nº 12.222
Rosi Menezes — Novo — Nº 30.600
Ruivinha — MDB — Nº 15.444
Rutênio Sá — Federação União Progressista — Nº 44.800
Salles Moto Rosa — Novo — Nº 30.222
Samir Bestene — Federação União Progressista — Nº 11.106
Sandro Nunes — Federação Brasil da Esperança – FE Brasil — Nº 65.013
Sara Galvão — Federação PSDB Cidadania — Nº 45.045
Sargento Fátima — Republicanos — Nº 10.193
Sergio Ricardo — MDB — Nº 15.152
Sérgio Torres — Pode — Nº 20.400
Sgt Cadmiel Bomfim — PL — Nº 22.190
Siã Kaxinawá — Federação Brasil da Esperança – FE Brasil — Nº 13.100
Sida do Mercantil São Paulo — Federação PSDB Cidadania — Nº 45.222
Silvania Oliveira — Federação Brasil da Esperança – FE Brasil — Nº 13.234
Tadeu Hassem — Republicanos — Nº 10.456
Taiane Santos — PDT — Nº 12.321
Tanizio Sá — MDB — Nº 15.555
Tassia Nobre — Federação União Progressista — Nº 44.190
Tchê — PDT — Nº 12.123
Tenente Coronel Agleison — Novo — Nº 30.190
Thayrine Freitas — Novo — Nº 30.200
Tiago Mourão — Federação Brasil da Esperança – FE Brasil — Nº 13.133
Tio Pablo Bregense — Federação União Progressista — Nº 44.333
Urias Matos — PSB — Nº 40.123
Valério da Saúde — PDT — Nº 12.666
Wagner Felipe — PSD — Nº 55.777
Whendy Lima — Federação União Progressista — Nº 44.555
Wilkens Lima — MDB — Nº 15.153
Yargo Rodrigues — PSD — Nº 55.789
Zé Filho — Novo — Nº 30.111
Zé Lopes — Republicanos — Nº 10.300
Zé Maria — Novo — Nº 30.123