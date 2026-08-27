Defensor público Cássio Tavares morre em Rio Branco

Membro da instituição desde 2005, ele atuou por mais de duas décadas na defesa da população acreana

Cássio atuava na Defensoria desde 2005/Foto: Reprodução

O defensor público Cássio de Holanda Tavares morreu nesta quinta-feira (27), em Rio Branco. A informação foi confirmada pela Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE-AC), que divulgou uma nota de pesar nas redes sociais. A causa da morte não foi informada.

Cássio integrava a instituição desde 2005 e acumulava mais de duas décadas de atuação na defesa dos direitos da população acreana. Durante esse período, trabalhou principalmente na área criminal.

Ao longo da carreira, o defensor também chegou a exercer função de coordenação. Segundo a Defensoria, sua contribuição foi marcada pelo compromisso com o atendimento ao público e com a missão institucional.

Na homenagem, a DPE-AC destacou a gentileza, a dedicação profissional e a forma respeitosa com que Cássio tratava as pessoas. Ele era querido por membros, servidores, colaboradores e pessoas atendidas pela instituição.

A Defensoria manifestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas do defensor público. Informações sobre velório e sepultamento não haviam sido divulgadas até a publicação desta matéria.