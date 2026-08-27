27/08/2026
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Defensor público Cássio Tavares morre em Rio Branco

Membro da instituição desde 2005, ele atuou por mais de duas décadas na defesa da população acreana

Por Dry Alves, ContilNet
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Defensor público Cássio Tavares morre em Rio Branco
Cássio atuava na Defensoria desde 2005/Foto: Reprodução

O defensor público Cássio de Holanda Tavares morreu nesta quinta-feira (27), em Rio Branco. A informação foi confirmada pela Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE-AC), que divulgou uma nota de pesar nas redes sociais. A causa da morte não foi informada.

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Cássio integrava a instituição desde 2005 e acumulava mais de duas décadas de atuação na defesa dos direitos da população acreana. Durante esse período, trabalhou principalmente na área criminal.

Ao longo da carreira, o defensor também chegou a exercer função de coordenação. Segundo a Defensoria, sua contribuição foi marcada pelo compromisso com o atendimento ao público e com a missão institucional.

Na homenagem, a DPE-AC destacou a gentileza, a dedicação profissional e a forma respeitosa com que Cássio tratava as pessoas. Ele era querido por membros, servidores, colaboradores e pessoas atendidas pela instituição.

A Defensoria manifestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas do defensor público. Informações sobre velório e sepultamento não haviam sido divulgadas até a publicação desta matéria.

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