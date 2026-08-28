Entrada dos candidatos no salão de eventos ocorreu em ritmo de festa e sob forte comoção do público presente nesta sexta-feira

Adailton e Rueda carregados por apoiadores/Foto: ContilNet

A entrada dos candidatos Adailton Cruz e Fábio Rueda no salão do Gran Reserve, em Rio Branco, na noite desta sexta-feira (28), transformou o ato de lançamento em uma celebração marcada pela mobilização popular. Ao passarem pela porta principal do espaço de eventos, os dois foram erguidos e carregados nos braços pelos próprios apoiadores até o palco.

O percurso entre a entrada do imóvel e a estrutura principal do evento foi realizado em ritmo de festa, ao som de jingles, palmas e gritos de incentivo da militância que lotava o local. A recepção entusiasmada atrasou por alguns minutos o início dos discursos, enquanto os dois cumprimentavam eleitores e simpatizantes ainda no meio da multidão.

Já no palco, Adailton Cruz e Fábio Rueda agradeceram a demonstração de afeto e o engajamento dos militantes que acompanharam desde a concentração do lado de fora até o momento de consolidação do ato político.

Integrantes da organização do evento destacaram que o gesto espontâneo dos militantes ao carregar a dupla refletiu o clima de entusiasmo que marcou toda a agenda da noite, iniciada com a concentração de apoiadores na área externa do salão.