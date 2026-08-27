Alan celebra chegada de Gonzaga em sua base: “É uma honra ter você aqui”

“Você foi o parlamentar, o deputado estadual que mais demandou a nossa bancada federal”, afirmou

Após declarar apoio, Gonzaga foi abraçado por Alan/Foto: ContilNet

O candidato ao Governo do Acre, Alan Rick (Republicanos), exaltou nesta quinta-feira (27) a decisão do deputado estadual Luiz Gonzaga (MDB) de abrir mão da candidatura à reeleição para apoiar seu projeto político. Durante o evento que marcou a adesão de Gonzaga à campanha, Alan afirmou que o parlamentar deixou de lado uma “vitória praticamente certa” para estar ao lado de sua candidatura.

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“Primeiramente, você fez um ato de nobreza ao abrir mão da sua candidatura, o que não é fácil. Um homem que já ganhou seis eleições é porque tem a capacidade de ganhar a sétima com tranquilidade. E você abriu mão de uma vitória praticamente certa para defender esse projeto”, afirmou Alan.

O candidato também destacou a trajetória política de Gonzaga, que já foi vereador, secretário-geral da Mesa e presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), além de ter sido eleito seis vezes para o Legislativo estadual.

“É uma honra ter você aqui. Você escolheu, meu amigo, estar ao nosso lado, estar ao lado do nosso deputado Zé Lopes”, declarou.

Reconstrução da BR-364

Durante o discurso, Alan Rick também lembrou a atuação de Luiz Gonzaga em articulações junto à bancada federal em Brasília, especialmente nas tratativas pela reconstrução da BR-364.

Segundo Alan, Gonzaga foi o deputado estadual que mais apresentou demandas à bancada federal e participou de reuniões consideradas decisivas para tratar da situação da rodovia.

“Você foi o parlamentar, o deputado estadual que mais demandou a nossa bancada federal”, afirmou.

Alan citou especificamente uma reunião realizada em 1º de março de 2023 com o ministro dos Transportes, Renan Filho, e o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Fabrício Galvão.

“Quando naquele dia, 1º de março de 2023, nós sensibilizamos o Governo Federal (…) e nós, juntamente com o querido Luiz Gonzaga, representando a nossa Assembleia, prefeitos, associações comerciais, representantes do povo do Juruá, conseguimos conquistar a reconstrução da BR-364 pelo Ministério dos Transportes e pelo DNIT!”, disse Alan, sob aplausos.

A declaração ocorreu durante o evento em que Luiz Gonzaga anunciou publicamente seu apoio à candidatura de Alan Rick ao Governo do Acre. O deputado afirmou que sua decisão foi tomada após refletir sobre a responsabilidade com o futuro do Estado e declarou que sua consciência reconhece Alan como o melhor candidato.

“Eu também tenho que ter compromisso e responsabilidade com o povo do Acre (…) Portanto, é Alan Rick”, afirmou Gonzaga.