Candidato ao Governo destacou a coragem e o compromisso do vereador e candidato a deputado estadual com a população do Vale do Juruá

Vereador de Cruzeiro do Sul cobrou melhorias em ramais e na prestação de serviços de saneamento básico/ Foto: Ascom

O candidato ao Governo do Acre Alan Rick (Republicanos) participou, na noite deste sábado, 29, do lançamento da candidatura do vereador Elter Nóbrega (PSD) a deputado estadual. O evento lotou o ginásio da AABB de Cruzeiro do Sul e também contou com a presença do candidato à reeleição para o Senado Sérgio Petecão (PSD).

Durante o encontro, Alan destacou a trajetória de Elter e afirmou que o vereador reúne coragem, firmeza e compromisso com as necessidades da população.

“O que mais admiro no Elter, além da sua história de superação, é a coragem de defender aquilo em que acredita. Na política, existem pessoas que têm preço. Elter não tem preço, tem valor. É um homem de palavra, que defende os ribeirinhos, os professores, os trabalhadores da saúde e o povo da periferia”, afirmou.

Alan também ressaltou a importância de eleger deputados estaduais comprometidos com o projeto da Coligação Trabalho da Esperança e preparados para ajudar o futuro governo a executar as mudanças necessárias.

“Um governador não governa sozinho. Precisa de uma Assembleia Legislativa forte, de uma base sólida e de homens de palavra. Também precisa de uma bancada federal que ajude a garantir os recursos necessários para executar as obras e cuidar da população”, disse.

Ao falar sobre sua trajetória, Alan lembrou que foi criado pela mãe ao lado dos irmãos e relacionou sua história de vida ao compromisso assumido com as famílias acreanas.

“Sou acreano e fui criado por uma mãe guerreira, que cuidou praticamente sozinha de três filhos. Ela nos ensinou que, por meio do estudo, do trabalho e da dedicação, poderíamos vencer na vida. É dessa história que vem o meu compromisso com o Acre e com as famílias acreanas”, declarou.

O candidato ao Governo também defendeu a reeleição de Petecão e destacou a presença do parlamentar nas comunidades mais distantes do estado.

“O Petecão vai aonde muitos não vão. Está nas aldeias, nas comunidades e nos lugares mais distantes do Acre. Ele tem um coração muito grande, ama o povo e trabalha pelas pessoas, não para grupos políticos. Por isso, merece voltar ao Senado”, afirmou Alan.

Em seu discurso, Elter recordou sua atuação na Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul e disse que continuará se posicionando diante dos problemas enfrentados pela população, especialmente a situação dos ramais e as falhas nos serviços de saneamento.

“O povo não me elegeu para ficar calado. Elegeu-me para defender a população e cobrar soluções. Quando encontramos problemas nos ramais ou vemos a empresa de saneamento abrir várias vezes o mesmo buraco sem resolver a situação, temos que nos posicionar. Não vamos ficar calados”, declarou.

Elter reafirmou o apoio às candidaturas de Alan e Petecão e defendeu a união entre o Governo do Estado, a Assembleia Legislativa, a Câmara e o Senado para atender às necessidades da população.

“Na Assembleia Legislativa, vamos trabalhar junto com Alan no Governo e com Petecão no Senado para que a nossa população continue sendo assistida e tenha orgulho dos governantes e legisladores que estarão ao seu lado”, concluiu.