Alan reúne pastor e padre no mesmo palanque e recebe oração em convenção

A convenção que oficializou a candidatura do senador Alan Rick (Republicanos) ao Governo do Acre, neste sábado (25), foi marcada por um gesto de aproximação entre diferentes segmentos religiosos. No mesmo palanque, o candidato reuniu líderes evangélicos e um representante da Igreja Católica.
Participaram do evento a pastora Milca Santos, da Assembleia de Deus de Cruzeiro do Sul, o pastor Agostinho Gonçalves, da Igreja Batista do Bosque (IBB), e o padre Erenildo, da Paróquia São Felipe Apóstolo.
A presença conjunta dos religiosos ocorreu durante a convenção realizada no Ginásio do Sesc Bosque, em Rio Branco, que homologou a candidatura de Alan Rick ao governo e de Rico Leite como candidato a vice-governador.
A participação dos três líderes chamou a atenção por reunir, em um mesmo ato político, representantes de diferentes denominações cristãs, em um momento simbólico da campanha eleitoral.
Além da chapa majoritária, a convenção também oficializou as candidaturas de Mara Rocha (Republicanos), Sérgio Petecão (PSD) e Júnior Feitosa (Democracia Cristã) ao Senado, além dos candidatos proporcionais da aliança formada por Republicanos, PSD, Novo, Avante, Democracia Cristã e Democrata.