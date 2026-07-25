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Alan reúne pastor e padre no mesmo palanque e recebe oração em convenção

Participaram do evento a pastora Milca Santos, o pastor Agostinho Gonçalves e o padre Erenildo

Por Matheus Mello, ContilNet 25/07/2026 às 20:00
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Alan reúne pastor e padre no mesmo palanque e recebe oração em convenção
Presença conjunta dos religiosos ocorreu durante a convenção realizada no Ginásio do Sesc Bosque. — Foto: Sophia Sobralino

A convenção que oficializou a candidatura do senador Alan Rick (Republicanos) ao Governo do Acre, neste sábado (25), foi marcada por um gesto de aproximação entre diferentes segmentos religiosos. No mesmo palanque, o candidato reuniu líderes evangélicos e um representante da Igreja Católica.

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Participaram do evento a pastora Milca Santos, da Assembleia de Deus de Cruzeiro do Sul, o pastor Agostinho Gonçalves, da Igreja Batista do Bosque (IBB), e o padre Erenildo, da Paróquia São Felipe Apóstolo.

A presença conjunta dos religiosos ocorreu durante a convenção realizada no Ginásio do Sesc Bosque, em Rio Branco, que homologou a candidatura de Alan Rick ao governo e de Rico Leite como candidato a vice-governador.

A participação dos três líderes chamou a atenção por reunir, em um mesmo ato político, representantes de diferentes denominações cristãs, em um momento simbólico da campanha eleitoral.

Além da chapa majoritária, a convenção também oficializou as candidaturas de Mara Rocha (Republicanos), Sérgio Petecão (PSD) e Júnior Feitosa (Democracia Cristã) ao Senado, além dos candidatos proporcionais da aliança formada por Republicanos, PSD, Novo, Avante, Democracia Cristã e Democrata.

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