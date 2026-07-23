O evento será realizado no município de Brasiléia, nesta sexta-feira

Márcio Bittar e Mailza Assis/Foto: Reprodução

A governadora do Acre e pré-candidata Mailza Assis, pré-candidata a vice-governadora Jessica Sales, ao lado dos pré-candidatos ao Senado, Gladson Camelí e Márcio Bittar, vão realizar um encontro de união e fortalecimento dos partidos União Progressistas, MDB, PL e PDT.

O evento será realizado no município de Brasiléia, nesta sexta-feira (24), às 18h30. Com o tema “Aliança pelo Acre”, o evento vai reunir apoiadores e correligionários.

O encontro acontece em meio a um momento de indecisão sobre o apoio de Márcio Bittar à pré-candidatura de Mailza ao governo do Acre.

À coluna Pimenta no Reino, do portal ContilNet, o senador confirmou que terá, na próxima semana, uma reunião com o senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador político da pré-campanha presidencial de Flávio Bolsonaro, para acompanhar o andamento das negociações entre o PL e o Republicanos.

A partir desta reunião que Bittar deve revelar, de fato, quem vai apoiar, seguindo a decisão nacional do Partido Liberal.

O Republicanos negocia com o PL uma aliança em quatro estados: Acre, Minas Gerais, Espírito Santo e Mato Grosso, antes de definir se apoiará formalmente a candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro. Se houver acordo nesses estados, cresce a possibilidade de uma composição nacional entre os dois partidos.

O ContilNet tentou falar com o senador Márcio Bittar, mas não obteve resposta até o momento.