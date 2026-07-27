Alysson Bestene afirmou que os resultados são fruto do trabalho conjunto da equipe de governo | Foto: Secom

O prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira (27) para apresentar um balanço dos primeiros 100 dias de gestão. Na publicação, ele destacou ações realizadas em diferentes setores da administração municipal e afirmou que o trabalho continuará com foco em resultados para a população.

Ao celebrar a marca, o prefeito afirmou que os primeiros meses de governo foram dedicados a colocar projetos em prática. “Quando a gente assume a missão de cuidar da nossa cidade, sabe que cada dia é uma oportunidade de fazer diferente e entregar resultados para quem mais precisa”, escreveu.

Entre os destaques apresentados estão investimentos na educação. Segundo a publicação, foram destinados R$ 5 milhões para fortalecer a rede pública, com compra de materiais escolares, uniformes e outros itens. A gestão também informou a contratação temporária de 358 professores e profissionais de apoio, além da oferta de quatro refeições diárias nas escolas, com alimentos adquiridos da agricultura familiar.

Na área da saúde, a prefeitura destacou mais de 100 mil procedimentos realizados pelas vans odontológicas, investimentos na estrutura das unidades de atendimento, um mutirão de ultrassonografia de mama que zerou uma fila com mais de 500 exames e mais de 27 mil procedimentos já executados pelo programa Saúde Rural.

A limpeza urbana também aparece entre os resultados apresentados. De acordo com o levantamento divulgado, mais de 39 mil toneladas de resíduos e entulhos foram retiradas das ruas. A prefeitura informou ainda a realização de 745 serviços de desobstrução da rede de drenagem para reduzir pontos de alagamento antes do período chuvoso e o encaminhamento de mais de 41 mil toneladas de resíduos domiciliares para tratamento.

Na infraestrutura, a gestão afirmou que o programa Prefeitura nas Ruas levou serviços para diferentes regiões da capital. Ao longo dos 100 dias, 209 vias receberam pavimentação ou operação tapa-buracos, mais de 5 mil toneladas de asfalto foram aplicadas e 79 bairros passaram por obras de recuperação viária.

As ações na assistência social também foram lembradas pelo prefeito. Entre elas, o auxílio emergencial de até R$ 2 mil destinado a famílias atingidas pela enchente, iniciativas voltadas à população em situação de rua e a ampliação do acesso aos serviços oferecidos pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).

Na mensagem publicada, Alysson Bestene afirmou que os resultados são fruto do trabalho conjunto da equipe de governo, dos servidores públicos e da participação da população. “Nada disso acontece sozinho. É fruto do trabalho de uma equipe comprometida, da parceria com os servidores e, principalmente, da confiança que a população deposita em nossa gestão”, destacou.

O prefeito também reforçou que ainda há desafios pela frente e garantiu que seguirá trabalhando para ampliar as ações no município. “Ainda há muito a fazer, e eu sigo com a mesma disposição do primeiro dia: trabalhando, ouvindo as pessoas, prestando contas de cada passo e buscando soluções para construir uma Rio Branco cada vez melhor para todos”, concluiu.