27/07/2026
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Alysson prestigia etapa do Circuito Municipal de Esportes Equestres

Prova de Laço abriu a competição na capital

Por Dry Alves, ContilNet 26/07/2026 às 17:19
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Alysson prestigia etapa do Circuito Municipal de Esportes Equestres
Etapa ocorreu no Rancho João Carreiro/Foto: Reprodução

O prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, prestigiou a primeira etapa do 1º Circuito Municipal de Esportes Equestres, realizada no Rancho João Carreiro. A programação contou com a tradicional Prova de Laço, também conhecida como Team Roping.

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Em publicação nas redes sociais, Alysson destacou que o circuito fortalece uma modalidade ligada à cultura e às tradições locais. A iniciativa foi idealizada pelo vereador Bruno Moraes e conta com o apoio da Prefeitura de Rio Branco.

Durante o evento, o prefeito também anunciou que a etapa receberá o nome do produtor e empresário Zé Carlos, apontado como incentivador e idealizador do esporte equestre na capital acreana.

Segundo Alysson, a gestão encaminhará a formalização da homenagem para eternizar o nome do produtor no Circuito Municipal de Esportes Equestres.

“Seguimos apoiando o esporte, valorizando as nossas raízes e reconhecendo quem contribuiu para o desenvolvimento de Rio Branco”, afirmou o prefeito.

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