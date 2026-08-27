Ao lado de Mailza e Gladson, Bittar fortalece candidaturas aliadas em agendas na capital

“Esse é um estado rico, de muita riqueza, mas precisamos transformar isso em oportunidade de emprego, qualidade de vida e mais investimento em infraestrutura”. A frase de Zé Adriano, durante o lançamento de sua candidatura à reeleição para deputado federal, resumiu uma das pautas que marcaram a agenda política do senador Marcio Bittar (PL) nesta quarta-feira, 26, em Rio Branco.

Ao lado da governadora Mailza Assis (PP), candidata à reeleição, e do ex-governador Gladson Camelí (PP), candidato ao Senado Federal, Bittar participou de uma série de lançamentos de candidaturas do grupo Avança Acre. A agenda reuniu os atos de Nicolau Júnior, Zé Adriano e Manoel Moraes, além de uma reunião com o grupo político de Eduardo Gomes e Junior Betão.

A primeira parada foi na Maison Borges, para o lançamento da candidatura à reeleição de Nicolau Júnior (PP), presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), que disputa um novo mandato de deputado estadual. No evento, Bittar recordou o apoio recebido de Gladson Camelí no início de sua trajetória política.

“Quero agradecer ao Gladson, meu amigo. No momento em que ele estava lá atrás, praticamente eleito, ele foi lá, me puxou da fila e hoje eu sou senador. Eu queria muito e, graças a Deus, aconteceu”, disse Bittar. Na mesma agenda, o senador também elogiou a lealdade de Mailza e Nicolau ao projeto político: “Ela tem sido extremamente leal. Pessoas que não votavam conosco passaram a nos apoiar”.

Em seguida, o grupo seguiu para o bairro Sobral, onde Zé Adriano — deputado federal e presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac) — lançou sua candidatura à reeleição ao lado de Mailza e Gladson. No discurso, defendeu investimentos capazes de transformar as riquezas do Acre em emprego, qualificação profissional e reconhecimento para a zona rural.

A agenda prosseguiu com o lançamento da candidatura de Manoel Moraes (PP), líder do governo na Aleac e morador de Xapuri, à reeleição como deputado estadual. Bittar aproveitou o encontro para agradecer a recepção da família do candidato: “Eu não tenho como iniciar essa fala sem dizer a você, à sua família e ao seu exército: muito obrigado”.

Para encerrar, o senador esteve no bairro Eldorado em reunião com o grupo político de Eduardo Gomes (Republicanos), candidato a deputado estadual, e com a presença de Junior Betão (PL) — empresário e ex-deputado federal que retorna à disputa por uma vaga na Câmara.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom