Fábio Rueda realiza caminhada na regional da Sobral nesta sexta-feira

O candidato a deputado federal Fábio Rueda (União Brasil) realizará, na próxima sexta-feira, 28, uma caminhada pela regional da Sobral, em Rio Branco, como parte de sua agenda de campanha para as eleições de 2026.

A concentração ocorrerá no Auto Posto Sobral, a partir das 15h30. A mobilização será mais uma oportunidade para o candidato percorrer as comunidades, conversar com os moradores e conhecer de perto a realidade e as principais demandas da população da região.

A Baixada da Sobral foi escolhida para receber a primeira caminhada da campanha por concentrar uma parcela expressiva da população de Rio Branco e reunir alguns dos bairros mais populosos da capital acreana.

Durante o percurso, Fábio Rueda pretende apresentar aos eleitores as ideias e propostas que vem defendendo ao longo da campanha, além de ouvir as necessidades dos moradores. Entre as principais pautas estão saúde, infraestrutura, geração de emprego e renda e ações voltadas à melhoria da qualidade de vida da população.

A caminhada reforça a estratégia de campanha de aproximar o candidato dos eleitores e ampliar o diálogo direto com as comunidades, levando as propostas de Fábio Rueda para diferentes regiões da capital.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom