Ato oficial de lançamento/Foto: ContilNet

Apoiadores políticos do candidato Adailton Cruz se reuniram na noite desta sexta-feira (28) no espaço de eventos Gran Reserve, em Rio Branco, para o ato oficial de lançamento de sua candidatura.

O encontro marcou a arrancada da campanha e mobilizou participantes de diversos bairros da capital e do interior do estado. Durante o evento, o candidato apresentou as diretrizes de suas propostas, destacou compromissos com setores prioritários e enfatizou a importância da mobilização popular ao longo do período eleitoral.

Em seu discurso diante do público presente, Adailton Cruz agradeceu o engajamento dos apoiadores e reforçou que a reunião no Gran Reserve simboliza o fortalecimento de um projeto construído com o diálogo direto junto à comunidade.

Mobilização e alinhamento de campanha

O lançamento também serviu para alinhar estratégias de atuação de militantes e voluntários nas ruas e nas redes sociais.

Lideranças partidárias e comunitárias que discursaram durante a agenda destacaram a trajetória do candidato e defenderam a ampliação das ações de divulgação do plano de governo.

A coordenação da campanha avaliou o ato desta noite como positivo para demonstrar unidade e dar ritmo às agendas públicas que serão realizadas nos próximos dias em todo o estado.

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