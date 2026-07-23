Após crise no clã Bolsonaro, Ciro se diz “honrado” com apoio do PL no Ceará

A escolha de Alcides também foi um dos pontos da briga entre o clã Bolsonaro

O candidato ao governo do Ceará, Ciro Gomes (PSDB), agradeceu pelo apoio do diretório do PL (Partido Liberal) na chapa eleitoral deste ano. O vídeo postado nas redes sociais ocorreu após a convenção estadual da sigla nesta quarta-feira (22).

A formação do palanque com o ex-governador está no centro do atrito entre o senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), e a madrasta, Michelle Bolsonaro, e que resultou na saída da esposa de Jair Bolsonaro do comando do PL Mulher.

Apesar dos atritos entre Ciro e a família Bolsonaro, o político se diz “muito feliz e profundamente honrado” pelo apoio do PL-CE, disposto a colocar de lado “todas as diferenças” e que a união representará um exemplo para o país.

“É isso que essa decisão representa. Nós estamos dando aqui do Ceará um exemplo para o Brasil de diminuir essa radicalização política, de diminuir essa confrontação ideológica, para trabalharmos juntos, a quatro mãos, a seis mãos, a oito mãos, a dez mãos, a quantas mãos seja possível para ajudar nosso povo a superar seus problemas”, declarou.

No entanto, o apoio aos nomes do PL no âmbito estadual não confirma o palanque de Ciro com Flávio. Em declaração recente, o candidato ao governo cogitou a possibilidade de apoio a Renan Santos (Missão) ou a Ronaldo Caiado.

O posicionamento do tucano gerou reações da ex-primeira-dama, que criticou o ex-governador e afirmou que a direita do Ceará “está vendida”.

“Choca? Não! Só não viu quem não quis, por causa do velho ‘toma lá, dá cá’. Eu alertei que esse senhor, cujo partido contribuiu para deixar o meu marido inelegível, não daria o seu apoio. Ainda assim, queria os votos dos bolsonaristas. Infelizmente, a direita do Ceará está vendida”, declarou Michelle em comentário de uma publicação nesta segunda-feira (20).

Acenos a André e Alcides Fernandes

Ciro também fez um agradecimento ao deputado André Fernandes, presidente do PL cearense que articulou a formação da chapa, classificando-o como “um jovem talento”. Na sequência, teceu elogios a Alcides Fernandes (PL-CE), pai de André, e candidato ao Senado.

“Alcides Fernandes é dessas pessoas que, quando você conhece de perto, se apaixona, e eu não estou exagerando. Eu aprendi a admirar, querer bem, a cada dia que passei ao lado desse homem de uma simplicidade, mas de uma grandeza extraordinária na sua fé cristã, no seu testemunho de vida”, disse Ciro.

A escolha de Alcides também foi um dos pontos da briga entre o clã Bolsonaro, com Flávio o apoiando, enquanto Michelle defendia a candidatura da deputada federal e ex-vice-presidente do PL Mulher, Priscila Costa (PL-CE). Com a perda de apoio interno e a definição do partido nesta quarta, Priscila irá concorrer à reeleição ao Congresso Nacional.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por filipepereira.

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