Em sua mensagem, Michelle agradeceu a sinceridade de Flávio e afirmou que o gesto demonstrou coragem

Michelle e Flávio Bolsonaro — Foto: Reprodução

Após um desentendimento público entre o pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, os dois deram sinais de reconciliação nesta quinta-feira (23).

Em vídeo publicado nas redes sociais, Flávio pediu desculpas a Michelle e destacou a importância da união do grupo político em torno de um projeto para o Brasil.

Durante o pronunciamento, Flávio também elogiou a atuação de Michelle à frente do PL Mulher e destacou o trabalho desenvolvido por ela em defesa das mulheres.

“Mas para a gente libertar o Brasil e levar prosperidade para a nossa nação, é preciso que todos entrem em campo e me ajudem. Então eu quero mais uma vez me dirigir a Michelle. Todos nós reconhecemos o grande trabalho que ela fez no PL Mulher, percorreu o Brasil inteiro por uma causa, valorizando e inspirando milhares de mulheres a ingressarem na vida pública e também o seu trabalho para ajudar as pessoas com doenças raras e os surdos. Com a covardia que fizeram com meu pai, ela tem a responsabilidade de cuidar dele no dia a dia”, disse.

Pouco depois, Michelle Bolsonaro respondeu ao vídeo e aceitou publicamente o pedido de desculpas do enteado. Em sua mensagem, ela agradeceu a sinceridade de Flávio e afirmou que o gesto demonstrou coragem.

LEIA TAMBÉM: Michelle vira alvo de bolsonaristas após elogiar programa lançado por Lula

“Depois que deixei o PL Mulher, me recolhi e tentei me afastar das articulações e da cena política. Flávio, eu assisti o seu vídeo e recebi as suas palavras com muita paz. Eu quero te agradecer por sua sinceridade. Você sabe o quanto a verdade é importante pra mim. Todos nós cometemos erros, isso é humano, e o seu gesto de vir a público para pedir desculpas tem muito valor e poucos homens teriam coragem de fazer isso”, disse.

Michelle também ressaltou que o momento exige união e disse acreditar que o diálogo será fundamental para fortalecer o grupo político.

“O nosso propósito é pelo bem do povo sempre foi maior do que desentendimentos. Por isso, aceito o seu pedido. Eu te desculpo. Vamos sentar, vamos conversar, ajustar os detalhes e juntos vamos reunir um grande exército de pessoas de bem para resgatarmos o nosso Brasil”, completou.