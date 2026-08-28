Felipe Tchê também aproveitou a oportunidade para visitar uma terceira ponte na localidade

Felipe Tche/Foto: Ascom

O vereador Felipe Tchê visitou, na tarde de quinta-feira, 27, o Ramal do Mutum, na zona rural de Rio Branco, para acompanhar de perto o andamento das obras de construção de duas novas pontes na região. As indicações foram de sua autoria, visando melhorar a infraestrutura e o acesso de moradores e produtores da comunidade.

“Fizemos essa indicação e estamos aqui no Ramal do Mutum, atendendo às reivindicações que foram solicitadas. As pontes estavam em situação precária”, destacou, em um vídeo publicado nas suas redes sociais.

Ao lado das equipes do Deracre, que ficaram responsáveis pela execução dos serviços, o vereador reafirmou o seu compromisso com a zona rural da capital e registrou os trabalhos que já estavam em andamento.

“Felizmente chegamos aqui e vimos as equipes trabalhando para colocar pontes pré-moldadas, para facilitar o acesso, a trafegabilidade e, principalmente, o escoamento da produção, que é nosso compromisso com a zona rural”, disse o vereador.

Felipe Tchê também aproveitou a oportunidade para visitar uma terceira ponte na localidade. A obra encontrava-se danificada e precisando de manutenção. Após a visita, o parlamentar declarou que apresentou uma nova indicação para a Seinfra, solicitando que os órgãos responsáveis fizessem a reestruturação da travessia.

“Fica aqui nossa indicação para os órgãos fazerem pelo menos a manutenção da ponte, para que quem produz e quem vive aqui possa trafegar com segurança.”

Conteúdo Original / Fonte: Ascom