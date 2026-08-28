Bocalom visita Coopercintra e destaca potencial produtivo do Acre

Bocalom conhece produtos da Coopercintra/Foto: Assessoria

O candidato ao Governo do Acre, Tião Bocalom, acompanhado do candidato a vice Sargento Adonis e do candidato ao Senado Eduardo Velloso, visitou nesta sexta-feira (28) a Coopercintra, em Rodrigues Alves. A visita faz parte de uma série de agendas cumpridas pelo trio da coligação Produzir Para Empregar na região do Juruá.

Durante a visita, Bocalom, Adonis e Velloso conheceram produtos feitos a partir de matérias-primas da biodiversidade amazônica, como murumuru e cupuaçu. A cooperativa beneficia a produção local e comercializa seus derivados inclusive para grandes empresas, como a Natura.

Bocalom destacou que fortalecer o cooperativismo e agregar valor ao que é produzido no Acre são caminhos para transformar as riquezas do estado em emprego e renda.

“Temos uma riqueza enorme aqui e precisamos transformar esse potencial em oportunidade para o nosso povo. Quando apoiamos quem produz, agregamos valor à nossa matéria-prima e incentivamos a industrialização, geramos emprego e fazemos o dinheiro circular dentro do Acre. É esse desenvolvimento que queremos fortalecer”, afirmou Bocalom.

Sargento Adonis ressaltou a importância da atividade produtiva para o desenvolvimento do Juruá e defendeu maior atenção às potencialidades da região.

“O Juruá tem muita riqueza, gente trabalhadora e um potencial produtivo extraordinário. Precisamos olhar para aquilo que já existe aqui, apoiar quem trabalha e criar condições para que essas cadeias cresçam. Desenvolver o Juruá é fundamental para desenvolver o Acre”, destacou Adonis.

Eduardo Velloso afirmou que pretende abraçar a pauta no Senado e trabalhar em parceria com Bocalom no Governo do Estado para buscar recursos e ampliar as oportunidades para os produtores.

“Essa é uma causa que vou abraçar como senador. Com Bocalom no Governo, vamos trabalhar juntos para buscar investimentos, abrir caminhos e fortalecer quem produz. O Acre tem potencial e precisa de representantes comprometidos em transformar esse potencial em desenvolvimento”, afirmou Velloso.

O presidente da Coopercintra, Osmarino Souza, apresentou o trabalho da cooperativa e os desafios para ampliar a produção e fortalecer a cadeia produtiva acreana.

Conteúdo Original / Fonte: Assessoria