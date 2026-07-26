Após memes sobre viagem aos EUA, Eduardo Bolsonaro compartilha sátira gerada por IA

Montagem mostra o ex-presidente americano cantando ao lado do senador no piano, enquanto Lula observa do lado de fora

Peça digital retrata o presidente Lula observando a cena do lado de fora do imóvel oficial/ Foto: Reprodução

Eduardo Bolsonaro (PL-SP) publicou nas redes sociais um vídeo gerado por ferramentas de inteligência artificial que mostra seu irmão, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), ao lado do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump em uma ambientação musical.

A divulgação da peça ocorreu em resposta à repercussão e à série de questionamentos e memes veiculados nas redes digitais nos últimos dias a respeito da viagem e da visita realizada por Flávio à sede do governo norte-americano, a Casa Branca.

Na animação digital, Donald Trump surge interpretando uma canção enquanto o parlamentar brasileiro o acompanha tocando piano. Em outro ponto da cena gerada por computador, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva é retratado do lado de fora da residência oficial dos EUA, acompanhando a apresentação por meio de uma janela.

A postagem insere-se na estratégia do grupo político de utilizar conteúdos satíricos e ferramentas de IA para responder a controvérsias e engajar apoiadores no ambiente digital.