Augusto Cury defende drones com sirene contra o feminicídio em sabatina do Jornal Nacional

Propostas preveem corte de 50 mil cargos comissionados com substituição por serviços digitais/ Fotos: Reprodução

O escritor Augusto Cury, candidato do Avante à Presidência da República, defendeu a ampliação do uso de tecnologias digitais e inteligência artificial para reestruturar a administração pública e enfrentar problemas sociais no país. As declarações foram dadas durante sabatina promovida pelo Jornal Nacional na noite deste sábado (29).

Ao ser questionado sobre medidas de corte de gastos, o postulante propôs rever cerca de 50 mil cargos comissionados e automatizar serviços estatais. Segundo Cury, a digitalização dos processos e o uso de sistemas inteligentes permitiriam suprir a redução de pessoal sem contratá-los novamente, gerando economia para o Tesouro Nacional.

Para gerenciar essas transformações, o candidato sugeriu reformular a estrutura governamental com a criação de uma secretaria executiva voltada para a robótica e inteligência artificial, além de cortar o que considerou não essencial na máquina pública.

“O mundo vai virar de cabeça para baixo em quatro ou cinco anos. Ou vamos ter uma secretaria executiva de robótica e inteligência artificial para neutralizar a perda do bônus demográfico. Menos gente está nascendo, trabalhando e muita gente está aposentando”, declarou. O presidenciável defendeu ainda o financiamento de bolsas para que 10 mil jovens façam doutorado no setor.

Durante o programa, os entrevistadores questionaram o candidato sobre a viabilidade prática de suas propostas para a segurança pública, em especial a que prevê o combate à violência contra a mulher por meio de dispositivos tecnológicos.

Cury detalhou a ideia de disponibilizar um aplicativo com botão de emergência para vítimas de violência doméstica, que emitiria um sinal direto para a delegacia de polícia mais próxima.

O projeto prevê também o envio de drones equipados com sirenes e direcionados por inteligência artificial até o endereço da ocorrência para intimidar o agressor até a chegada das forças de segurança.