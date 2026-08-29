Presidente cumpriu segunda agenda na capital mineira no intervalo de uma semana para reforçar palanque estadual/ Foto: Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou neste sábado (29), em Belo Horizonte, que o Senado deve aprovar nos próximos dias o fim da escala de trabalho 6×1. O pronunciamento ocorreu durante o evento Mulheres com Lula, realizado na Serraria Souza Pinto, na região central da capital mineira.

A proposta citada é a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 221/2019, que altera a jornada máxima semanal de 44 para 40 horas de forma gradual, estabelece dois dias de descanso remunerado e impede a redução de salários. O texto, que já passou pela Câmara dos Deputados, tem parecer favorável do relator na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), senador Omar Aziz (PSD-AM), com votação prevista para quarta-feira (2).

“Nós vamos aprovar, esta semana, o fim da escala 6×1. Para que as mulheres e os homens tenham mais tempo de cuidar da sua vida própria. Mais tempo para cuidar da sua criança. Mais tempo para passear. E mais tempo para namorar também”, declarou o presidente.

A passagem por Minas Gerais, a segunda em uma semana, integra a estratégia da viagem oficial para alavancar a candidatura de Patrus Ananias (PT) ao governo estadual e reforçar pontes com o eleitorado feminino. O encontro contou com discursos das ministras Margareth Menezes (Cultura) e Esther Dweck (Gestão), além da primeira-dama Janja da Silva, abordando temas como combate ao feminicídio, educação e oportunidades de trabalho.

Em seu discurso, Patrus Ananias direcionou críticas à gestão do atual governo mineiro em relação aos índices de violência contra a mulher no estado, prometendo expandir a rede pública de amparo às vítimas caso seja eleito.

O cenário eleitoral em Minas Gerais reflete um ambiente de disputa acirrada:

Disputa pelo governo: Pesquisa do instituto Real Time Big Data indica o senador Cleitinho (Republicanos) na liderança com 33% das intenções de voto, seguido por Patrus Ananias (15%) e pelo ex-prefeito Alexandre Kalil (PDT, com 13%).

Cenário presencial e nacional: No plano federal, levantamento do mesmo instituto aponta empate técnico em um eventual segundo turno entre Lula (46%) e Flávio Bolsonaro (PL, com 44%).

Histórico recente: Em 2022, a margem de vitória de Lula sobre Jair Bolsonaro em solo mineiro foi de 40.650 votos, com desvantagem do PT nos maiores centros urbanos, incluindo a capital.

A consolidação de palanques competitivos em Minas Gerais permanece no centro do planejamento governista, dado o histórico do eleitorado local como fiel da balança em pleitos nacionais.