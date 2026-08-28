“Aula de nobreza”: Jéssica Sales se emociona em encontro com adolescente

Um encontro que começou com a entrega de uma lembrança terminou com uma conversa sobre solidariedade, voluntariado e o desejo de ajudar outras crianças. Aos 13 anos, Maria Sophia contou à candidata a vice-governadora do Acre, Jéssica Sales, que participa de uma ONG, e aproveitou para entregar uma lembrança que havia preparado. O registro foi compartilhado nas redes sociais ainda nesta sexta-feira (28).
Emocionada, a Jéssica agradeceu e disse que aquele não deveria ser o último encontro entre as duas.
“Esse encontro não vai ficar só nesse primeiro não. Se você me permitir, a gente vai ter muitos outros”, afirmou Jéssica. Na conversa, a menina explicou que passou a atuar em uma organização que abraça a causa da doença que convive – epidermólise bolhosa – e produz conteúdos relacionados ao apadrinhamento de crianças, mostrando também os materiais recebidos pelas famílias.
“Eu faço parte de uma ONG que abraça essa causa. E eu gravo vídeos para essa questão de apadrinhamento com as caixas que nós recebemos, com os nossos curativos e insumos”, contou a adolescente.
A iniciativa chamou a atenção de Jéssica, que afirmou querer conhecer melhor o trabalho desenvolvido pela menina e ajudar a ampliar a mensagem. “Se você depois puder me apresentar… Torna até mais fácil a vida das outras crianças, não torna? O seu relato, né, o dia a dia te acompanhando. E eu quero fazer parte junto com você disso”, disse.
Jéssica também mencionou a possibilidade de atuar ao lado da candidata ao governo Mailza Assis e afirmou que pretende apoiar a causa caso a chapa seja eleita. “Eu e a Mailza, se Deus quiser chegando lá, vocês vão ter o nosso apoio também”, declarou.
Ao longo da conversa, Jéssica se mostrou emocionada com a postura da adolescente e destacou a forma como ela transforma a própria experiência em motivação para ajudar outras pessoas. “Eu tô encantada pela Sophia. Ela é um amor, ela é uma pessoa nobre. Você faz a vida leve”, disse.
Em outro momento, a adolescente resumiu o sentimento que a leva a continuar ajudando outras pessoas: “Eu fico feliz por isso, por estar… por fazer isso por outras pessoas.”
A fala também emocionou Jéssica, que afirmou que o encontro reforçou sua disposição para atuar em defesa da causa. “Você hoje me deu mais gás, mais motivo ainda pra gente defender o nome da Mailza para que eu possa chegar lá junto com ela e que eu possa ajudar muito, muito, muito vocês, um montão de gente”, afirmou.
Jéssica, que é médica, encerrou o encontro dizendo que pretende continuar acompanhando Sophia e mantendo a aproximação.
“Nós vamos fazer isso juntas”, declarou.
VÍDEO:
Ver essa foto no Instagram