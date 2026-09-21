A pesquisa Acre 10 – Eleição 2026 ouviu 1.201 pessoas no Acre entre os dias 14 e 19 de setembro

Corrida pelo Senado esquenta com Bittar, Gladson, Mara e Jorge nas primeiras posições/Foto: Reprodução

A nova rodada da pesquisa Delta, divulgada nesta segunda-feira (21), mostra Márcio Bittar e Gladson Cameli nas primeiras posições da disputa pelas duas vagas do Acre no Senado Federal. O levantamento ouviu 1.201 eleitores entre os dias 14 e 19 de setembro.

No cenário estimulado com todos os nomes apresentados aos entrevistados, Márcio Bittar aparece com 19,69%, seguido de perto por Gladson Cameli, com 19,06%. Como cada eleitor pode escolher dois candidatos ao Senado, a pergunta admite respostas múltiplas.

Na sequência aparecem Mara Rocha, com 14,98%, e Jorge Viana, com 12,32%. Petecão registra 9,36%, Eduardo Velloso, 6,33%, Dr. Junior Feitosa, 2,45%, e professor Inácio Moreira, 1%.

Brancos e nulos somam 2,99%, enquanto 11,78% não souberam ou não responderam.

Cenário sem Gladson

A pesquisa também apresenta um segundo cenário estimulado sem o nome de Gladson Cameli. Nessa configuração, Márcio Bittar aparece com 23,39%, enquanto Mara Rocha registra 19,40%.

Jorge Viana aparece com 14,07%, seguido por Petecão, com 12,19%. Eduardo Velloso alcança 7,70%, Dr. Junior Feitosa tem 2,87% e professor Inácio Moreira, 1,12%.

Brancos e nulos representam 3,70%, enquanto 15,51% não sabem ou não responderam.

Espontânea tem maioria de indecisos

Na pesquisa espontânea, quando nenhum nome é apresentado ao entrevistado, o cenário é marcado pelo alto percentual de eleitores que ainda não apontam candidatos.

Márcio Bittar aparece com 6,33% e Gladson Cameli com 5,91%. Mara Rocha registra 4,16%, Jorge Viana, 3,83%, Petecão, 2,20%, e Eduardo Velloso, 2,08%.

Dr. Junior Feitosa aparece com 0,16% e professor Inácio Moreira, com 0,04%. Outros nomes somam 0,12%, enquanto brancos e nulos representam 1,25%.

O maior percentual é de eleitores que não souberam ou não responderam: 73,89%. A pergunta também permitia duas opções de voto, já que duas cadeiras estarão em disputa.

Sobre a pesquisa

A pesquisa Acre 10 – Eleição 2026 ouviu 1.201 pessoas no Acre entre os dias 14 e 19 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o intervalo de confiança informado é de 95%.

O levantamento foi contratado pela W. D Empreendimentos e está registrado sob os números AC-09346/2026 e BR-07403/2026.