Bittar toma decisão final e sela aliança com Mailza e Jessica: “Chapa histórica”

O senador Márcio Bittar (PL) colocou fim, nesta sexta-feira (24), às especulações sobre qual caminho seguiria na disputa pelo Governo do Acre em 2026. Durante o evento “Aliança pelo Acre”, realizado em Brasiléia, ele confirmou apoio à pré-candidatura da governadora Mailza Assis (PP) e da ex-deputada federal Jessica Sales (MDB), escolhida para compor a chapa como vice-governadora.
A declaração representa uma mudança importante no cenário político acreano. Nas últimas semanas, Bittar mantinha cautela enquanto aguardava o desfecho das negociações nacionais entre o PL e o Republicanos, partido do senador Alan Rick, que também disputa o governo do Estado.
À coluna Pimenta no Reino, do ContilNet, o senador havia informado que se reuniria, na próxima semana, com o senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador político da pré-campanha presidencial de Flávio Bolsonaro, para acompanhar o andamento das conversas entre as duas legendas.
O Republicanos condicionava uma possível aliança nacional com o PL à construção de acordos em estados estratégicos, entre eles Acre, Minas Gerais, Espírito Santo e Mato Grosso. O entendimento nesses palanques poderia abrir caminho para um apoio formal à candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro.
No entanto, antes mesmo dessa reunião ocorrer, Bittar anunciou sua decisão.
Durante o evento, o senador afirmou que os acontecimentos dos últimos dias pesaram na escolha, especialmente a reafirmação do ex-governador Gladson Cameli de que seguirá até o fim buscando uma vaga ao Senado Federal.
“Esse é um caminho natural. Eu passei uma mensagem para o senador Alan, também passei uma mensagem para o meu amigo Bocalom. Os últimos acontecimentos, e principalmente o Gladson, esteve em casa ontem reafirmando que ele vai lutar até o final para ser candidato. E eu sempre quis estar junto com ele”, declarou.
Outro fator decisivo, segundo Bittar, foi a escolha de Jessica Sales para a vice-governadoria.
“O fato de nós termos uma governadora indicando uma outra mulher como vice-governadora também é um fator que me motiva muito. Até porque não é qualquer vice. É a Jessica Sales, uma figura que eu amo”, afirmou.
Em seguida, o senador classificou a composição como inédita e histórica.
“Essa chapa que o Acre apresenta de duas mulheres é a primeira vez na história do Brasil. Mais uma vez, o Acre faz história. Essa é a chapa da tolerância. Essa é a chapa que sinaliza como nós respeitamos as nossas mulheres. Não só da boca para fora. Nós respeitamos tanto as nossas mulheres que lançamos uma mulher para governo e uma mulher para vice. Isso é a história que, mais uma vez, o Acre está fazendo”, concluiu.
A manifestação pública de Bittar fortalece a pré-candidatura de Mailza Assis, que passa a contar oficialmente com o apoio de uma das principais lideranças do PL no Acre, encerrando um período de incerteza sobre o posicionamento do senador na sucessão estadual.
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