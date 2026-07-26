Bocalom declara apoio a Flávio Bolsonaro: “Temos lado e convicção”

Bocalom declarou apoio exclusivo a Flávio/Foto: Reprodução

Tião Bocalom usou as redes sociais neste domingo (26) para declarar apoio à candidatura do senador Flávio Bolsonaro à Presidência da República. Na publicação, ele afirmou que seu grupo político tem uma posição definida para a disputa nacional.

Ao mencionar Sargento Adonis, Bocalom disse que ambos estarão no mesmo palanque em apoio ao candidato do PL.

“No meu palanque e no do Sargento Adonis, só cabe um: Flávio Bolsonaro. É ele quem representa o projeto da verdadeira direita e tem todas as condições de dar continuidade ao legado do nosso eterno presidente, Jair Bolsonaro”, escreveu.

Bocalom encerrou a publicação reforçando que o apoio não está aberto a negociações.

“Nós temos lado, temos posição e temos convicção. Isso é inegociável. Vamos em frente!”, declarou.