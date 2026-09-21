“Vamos valorizar cada um dos profissionais que botam a sua vida em risco, saem de casa e não sabem se voltam”, disse

Bocalom é candidato ao Governo/Foto: Reprodução

O candidato ao Governo do Acre, Tião Bocalom, defendeu a modernização da segurança pública e a ampliação do uso de câmeras de monitoramento em todos os municípios do estado. A declaração foi feita durante o debate promovido nesta segunda-feira (21) pela TV Norte Acre.

Ao responder sobre os desafios da segurança pública e do sistema prisional, Bocalom citou a experiência de sua gestão à frente da Prefeitura de Rio Branco, quando, segundo ele, foram instaladas mais de 450 câmeras de segurança na região central da capital.

“Quando fui prefeito de Rio Branco, nós inovamos. Implantamos mais de 450 câmeras de segurança em todo o centro da cidade”, afirmou.

O candidato também mencionou um convênio firmado entre a Prefeitura e a Polícia Federal e disse que pretende levar o projeto Rio Branco Mais Segura para os demais municípios do estado. A proposta, segundo ele, é criar uma estrutura de monitoramento que alcance todo o Acre.

Bocalom afirmou ainda que as câmeras instaladas na capital já contribuíram para a identificação de suspeitos vindos de outros estados. Para ele, a tecnologia deve ser utilizada como ferramenta de apoio ao trabalho das forças de segurança.

Na avaliação do candidato, a modernização precisa ser acompanhada pela recuperação da estrutura das polícias Civil e Militar. Ele citou problemas relacionados ao efetivo, equipamentos e munição para treinamento e defendeu a valorização dos profissionais.

“Vamos valorizar cada um dos profissionais que botam a sua vida em risco, saem de casa e não sabem se voltam”, disse.

Bocalom também defendeu um diálogo com o Judiciário e o Congresso Nacional sobre questões relacionadas à legislação e à audiência de custódia. Segundo ele, é necessário garantir maior respaldo aos policiais durante o exercício da função.

“O policial tem que ser respeitado”, afirmou.

Ao final, Bocalom citou experiências em Acrelândia e Rio Branco para defender que possui experiência prática na área de segurança pública e afirmou que pretende ampliar essas ações para todo o estado.