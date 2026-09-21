Fábio Rueda visita comércio da Estação Experimental e apresenta propostas à população

O candidato a deputado federal Fábio Rueda (União Brasil) esteve, nesta segunda-feira, 21, no comércio do bairro Estação Experimental, em Rio Branco. Durante a visita, o candidato percorreu a região, conversou com comerciantes, moradores e trabalhadores e apresentou suas propostas para o Acre.

A agenda foi marcada pelo contato direto com a população. Rueda ouviu as principais demandas apresentadas pelas pessoas que vivem e trabalham na região e falou sobre suas propostas para áreas como saúde, infraestrutura e desenvolvimento do estado.

Durante as conversas, o candidato destacou a importância de manter uma campanha próxima da população, especialmente nesta reta final das eleições.

“Estar nas ruas, conversar com o comerciante, com o trabalhador e com cada morador é fundamental para entender de perto aquilo que o nosso povo precisa. É ouvindo as pessoas que conseguimos construir propostas que realmente façam diferença na vida dos acreanos. Quero levar essa voz para Brasília e trabalhar pelo desenvolvimento do nosso estado”, afirmou Fábio Rueda.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom