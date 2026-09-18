Bocalom e Eduardo Velloso são recebidos com festa pela população de Assis Brasil

Bocalom e Velloso durante carreata/Foto: Ascom

Após percorrer as ruas de Brasiléia na manhã desta sexta-feira (18), o candidato ao governo do Acre Tião Bocalom, acompanhado do candidato ao Senado Eduardo Velloso, seguiu para Assis Brasil, onde foi recebido com festa por moradores, comerciantes e apoiadores.

A caravana percorreu as principais ruas do município. O primeiro percurso foi pelo comércio, onde Bocalom e Velloso conversaram com comerciantes e receberam manifestações de reconhecimento durante a passagem pelos estabelecimentos.

Nos bairros, os candidatos também foram saudados com carinho pela população. Moradores saíram às portas de suas casas para acompanhar a passagem da caravana e cumprimentar Bocalom e Velloso.

A agenda pelo interior tem proporcionado aos candidatos contato direto com moradores e comerciantes, com a campanha destacando a receptividade encontrada durante as visitas aos municípios do Alto Acre.

“É muito bom estar aqui, conversar diretamente com as pessoas, ouvir os comerciantes e sentir esse carinho. Cada cidade que a gente visita nos dá ainda mais força para continuar levando nossas propostas e mostrando o que queremos fazer pelo Acre”, afirmou Bocalom.

A caravana segue neste sábado (19) com novas atividades pelo Alto Acre. Pela manhã, Bocalom e Eduardo Velloso percorrem as ruas de Epitaciolândia. À tarde, a programação será encerrada em Xapuri.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom