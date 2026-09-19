Flávio Bolsonaro ataca governo Lula, cita crise no STF e nega rótulo a estado

Candidato do PL cumpre agenda de campanha no interior catarinense, critica procurador-geral da República e defende propostas econômicas para o país

Postulante do PL discursou na manhã deste sábado em Joinville e segue para compromisso em Chapecó/ Foto: Reprodução

O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) cumpriu agenda de campanha em Joinville (SC) na manhã deste sábado (19). Em discurso a apoiadores, o postulante rejeitou classificações políticas aplicadas ao eleitorado local e concentrou críticas à gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), seu adversário na disputa eleitoral.

“Santa Catarina não é um estado de fascistas, é um estado que prospera, um Estado onde a lei funciona”, afirmou Flávio durante o ato público.

O candidato abordou as recentes apurações envolvendo o Supremo Tribunal Federal (STF) e desdobramentos de investigações ligadas ao banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master. Flávio atribuiu a responsabilidade pelos episódios ao governo federal e à condução da Procuradoria-Geral da República.

Durante a apresentação de propostas, o senador responsabilizou o chefe do Executivo pelas escolhas para a liderança do Ministério Público Federal e para indicações no Judiciário, citando a recondução do procurador-geral Paulo Gonet. Flávio fez menção a imagens divulgadas na imprensa que mostram o chefe da PGR ao lado de autoridades e do empresário citado nas apurações — Gonet declarou publicamente que não possui vínculo com o banqueiro e que o encontro registrado ocorreu de forma pontual e breve.

“Quem criou essa crise foi o governo Lula. O presidente da República representa o passado, representa ideias velhas, um governo pesado e incompetente”, declarou o candidato do PL, que prometeu reduzir o tamanho da máquina pública e priorizar programas de apoio social e incentivo ao setor produtivo caso seja eleito.

A agenda do postulante em solo catarinense segue no período da tarde no município de Chapecó, no Oeste do estado, onde comanda ato político com lideranças regionais a partir das 16h22.