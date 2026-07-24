Adonis é uma figura influente em Cruzeiro do Sul/Foto: Reprodução

Uma fonte ligada ao ex-prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, confirmou ao ContilNet nesta sexta-feira (24) que o Sargento Adonis, de Cruzeiro do Sul, foi o escolhido para compor como pré-candidato a vice-governador na chapa que disputará o Governo do Acre nas eleições de 2026.

A informação reforça o que o ContilNet já havia antecipado em sua coluna política, que apontava o militar como o nome que mais ganhava força nos bastidores para ocupar a vaga de vice ao lado de Bocalom.

Em entrevista concedida anteriormente ao portal, o ex-prefeito já havia sinalizado a preferência por Adonis e destacou as qualidades do militar, revelando que seunome vinha sendo defendido por integrantes da equipe responsável pela construção da chapa.

“Ele está conosco. É uma pessoa preparada, um cidadão exemplar. Uma grandeliderança do Juruá e está cotado. O nome dele está sendo discutido. A equipetem colocado o nome dele e apostado na sua participação na chapa”, afirmou Bocalom na ocasião.

Natural de Cruzeiro do Sul, Sargento Adonis é apontado como uma das principais lideranças políticas da região do Juruá. A escolha reforça a estratégia de ampliar a representatividade regional da chapa e fortalecer a presença de Bocalom no interior do estado.

Ex-aliado de Alan

Adonis era aliado do senador e também pré-candidato ao Governo pelo Republicanos, Alan Rick, mas acabou deixando a base do político após alguns desentendimentos, pelo que apurou o ContilNet.

Nas redes sociais de Adonis, ainda constam algumas publicações em apoio a Alan, como visto na imagem abaixo:

Até o momento, a composição não foi anunciada oficialmente pelas lideranças envolvidas, mas, segundo a fonte ouvida pelo ContilNet, a definição já foi tomada nos bastidores e deve ser formalizada nos próximos passos da articulação política para as eleições de 2026.

A convenção que vai oficializar a chapa será no próximo dia 31 de julho, às 17h, no Ginásio do Sesi, em Rio Branco.

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