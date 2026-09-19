Candidatos ao Governo do Acre cumprem agendas de campanha neste sábado

Candidatos ao Governo do Acre cumprem agenda em todo o Estado. — Foto: Reprodução

Os candidatos ao Governo do Acre cumprem compromissos de campanha na capital e no interior do estado neste sábado (19). As programações incluem bandeiraços, reuniões com lideranças religiosas, encontros com apoiadores e visitas a comércios e bairros.

Alan Rick (Republicanos) concentra a agenda em Rio Branco. Às 8h30, participa de um PitStop e bandeiraço na Casa 10 da 6 de Agosto, na cabeceira da Ponte de Concreto. No período da tarde, às 16h, reúne-se com lideranças religiosas no mesmo local. Às 20h, participa de uma reunião com apoiadores do candidato a deputado federal Eber Machado (Republicanos), na Estrada do Amapá, km 6, ao lado do campo de futebol do Jesu.

Tião Bocalom (PL) segue com compromissos pelo Alto Acre. Pela manhã, das 8h às 12h, o candidato percorre o comércio e os bairros de Epitaciolândia. À tarde, das 14h30 às 18h, Bocalom segue para Xapuri, onde realiza novas visitas a estabelecimentos comerciais e bairros do município.

Mailza Assis (PP), candidata ao governo pela coligação “Pro Acre Avançar”, inicia a agenda às 8h em Capixaba, com café da manhã com lideranças, a ação “Abraça Mailza” e uma carreata pela Avenida Governador Edmundo Pinto. Às 15h, já em Rio Branco, participa de uma reunião estratégica, com local ainda a confirmar. Às 17h, a candidata participa de um encontro com pastores, apoiadores e o candidato Marcus Alexandre, na AABB. Às 18h, encerra a programação com um encontro com amigos de Rafael Almeida, no Comitê Manoel Moraes, localizado na Avenida Ceará, nº 1.464.

Thor Dantas (PSB) divide a agenda entre Cruzeiro do Sul, Marechal Thaumaturgo e Rodrigues Alves. Às 6h30, visita o mercado de Cruzeiro do Sul. Às 9h, segue para Marechal Thaumaturgo, onde participa de um encontro com apoiadores. Às 13h30, retorna a Cruzeiro do Sul para participar de um adesivaço e atividade de campanha no comitê. Às 15h, visita o prefeito de Rodrigues Alves, Salatiel, e lideranças locais. Às 16h, participa de um encontro com apoiadores no comitê do município. Às 18h30, encerra a programação com uma reunião com apoiadores do bairro Santa Luzia, em Cruzeiro do Sul.

Eudo Raffael não terá agenda de campanha neste sábado (19) por problemas de saúde.

Dr. Luisinho não teve agenda oficial divulgada até a publicação desta matéria. O espaço permanece aberto para atualização caso a programação seja encaminhada pela campanha.