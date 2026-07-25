Chapa de Alan terá três candidatos ao Senado disputando nas eleições

A convenção que oficializará a candidatura do senador Alan Rick (Republicanos) ao Governo do Acre, neste sábado (25), também marcará um movimento incomum na disputa eleitoral: a coligação lançará três candidatos ao Senado, embora apenas duas vagas estejam em disputa nas eleições de 2026.
Durante o evento, que será realizado a partir das 18h no Ginásio do Sesc Bosque, em Rio Branco, serão homologadas as candidaturas de Mara Rocha (Republicanos), Sérgio Petecão (PSD) e Júnior Feitosa (Democracia Cristã) ao Senado Federal.
Além da candidatura de Alan Rick ao Palácio Rio Branco, a convenção também confirmará a aliança formada por Republicanos, Novo, PSD, Avante, Democracia Cristã e Democrata, além de anunciar o nome que disputará a vice-governadoria na chapa.
A estratégia de reunir três postulantes ao Senado em uma mesma coligação amplia as opções para o eleitorado da aliança, mas também cria uma disputa interna pelos votos, já que cada eleitor poderá escolher dois candidatos para o cargo.
A expectativa é que o evento reúna lideranças políticas, candidatos, filiados e apoiadores de diversas regiões do estado, marcando o início oficial da campanha eleitoral do grupo.
A convenção será transmitida ao vivo pelo canal oficial de Alan Rick no YouTube, permitindo que eleitores acompanhem a oficialização das candidaturas pela internet.
Ao convidar a população para acompanhar o evento, Alan Rick afirmou que pretende compartilhar o início da campanha com os acreanos.
“Queremos compartilhar esse momento com todos os acreanos. Quem não puder estar no Sesc Bosque poderá acompanhar tudo ao vivo pelas nossas redes. Será uma alegria dividir esse dia com tantas pessoas que acreditam no futuro do nosso estado”, declarou.
VÍDEO:
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